ABD’nin ünlü kahvaltı zinciri Denny’s satılıyor

ABD’nin ünlü kahvaltı zinciri Denny’s, TriArtisan Capital Advisors liderliğindeki yatırımcı grubuna satılıyor.

Denny’s yönetim kurulu, restoran zincirinin 620 milyon dolarlık bir anlaşmayla TriArtisan Capital Advisors, Treville Capital ve zincirin en büyük franchise sahiplerinden biri olan Yadav Enterprises tarafından satın alınmasını oybirliğiyle onayladı.

Her bir hisse için 6,25 dolar nakit ödeme

Anlaşma kapsamında, Denny’s hissedarları her bir hisse için 6,25 dolar nakit ödeme alacak. Bu rakam, şirketin borsa kapanış fiyatına göre yüzde 52’lik prim anlamına geliyor. Hissedarların onayının ardından satışın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Dünya genelinde 1558 restoran

1953 yılında Kaliforniya’da Danny’s Donuts adıyla kurulan Denny’s, 1959’da adını Denny’s Coffee Shops olarak değiştirdi ve 1969’da New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Pandemi döneminde satışları büyük düşüş yaşayan zincir, sonrasında değişen tüketici alışkanlıklarıyla mücadele etmeye başladı.

2023 sonbaharında Denny’s, performansı düşük 150 şubesini kapatacağını açıklamıştı.

2025 ortası itibarıyla şirketin dünya genelinde 1558 restoranı bulunuyor.

CEO Kelli Valade, 40’tan fazla potansiyel alıcıyla görüştüklerini ve gelen teklifler arasında bu anlaşmanın en avantajlısı olduğuna karar verdiklerini söyledi.