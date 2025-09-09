ABD'nin vergi indirimi sonrası Nikkei endeksinde rekor

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi, ilk kez 44 bin puanın üzerini test etti.Ticaret anlaşmaları ve yeni teşvik harcamalarına ilişkin beklentiler, yatırımcı güvenini artırdı.

Endeks, erken saatlerde yüzde 1,24 yükselerek 44 bin 185 puana kadar çıktıktan sonra kâr satışlarının etkisiyle kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.

ABD'nin vergi indirimi olumlu etkiledi

Japonya Ekonomik Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa tarafından sosyal medyada yapılan ABD’nin Japon otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini 16 Eylül’e kadar düşüreceği yönündeki açıklama, temmuz ayında varılan ancak belirsizlik taşıyan ticaret anlaşmasının netleşmesini sağladı.

Piyasadaki yükseliş, pazartesi günü Mali Disiplin yanlısı Başbakan Şingeru İşiba’nın istifa açıklamasının ardından hız kazandı. Kyodo haber ajansına göre, yerine geçmesi muhtemel isimlerden biri olan ve teşvik yanlısı politikalarıyla bilinen Sanae Takaichi, Liberal Demokrat Parti liderliği için aday olacak.

BofA Securities analistlerine göre, mevcut hükümetin her iki mecliste de azınlık konumunda kalması, yeni lider kim olursa olsun erken genel seçim ihtiyacını gündeme getiriyor. Analistler, sonbahar döneminde mali tartışmalarda hükümetin daha genişlemeci bir mali tutum benimseyebileceğini öngörüyor.