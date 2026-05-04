ABD'nin yardım mesajı olumlu yansıdı: Piyasalar haftaya pozitif başladı

ABD, İsrail ve İran arasında tam olarak sona ermeyen gerilim, küresel piyasalarda fiyatlamaların ana belirleyicisi olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu’daki tansiyon yüksek seyrini korusa da taraflar arasında uzlaşı arayışlarının devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıdı. Son iki haftada boğazdan geçen tanker sayısında göreli artış gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede mahsur kalan ve krizle doğrudan ilgisi bulunmayan “tarafsız” ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini açıklaması, petrol arzına yönelik endişeleri hafifletti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı bu sürece yapılacak her türlü müdahalenin güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bildirdi. İranlı yetkililer ise ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine müdahalesinin ateşkesi ihlal anlamına geleceğini ifade etti.

Analistler, Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerde petrolün niteliğinden ziyade erişilebilirliğinin fiyatlandığını vurgulayarak, arzı artırabilecek her türlü gelişmenin piyasalarda olumlu karşılandığını belirtti.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 düşüşle 106,1 dolara geriledi. Brent petrol geçen haftayı 107,6 dolar seviyesinden kapatmıştı.

Öte yandan Orta Doğu’daki risklerin makroekonomik göstergelere etkileri de izlenmeye devam ediyor. Geçen hafta önde gelen merkez bankalarının para politikalarında temkinli bir duruş sergilediği görülürken, başkanların açıklamalarında ihtiyatlı ton öne çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yöneticileri, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Yeni haftada ise ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile küresel imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin ekonomik görünüm hakkında ipucu vermesi bekleniyor. Ayrıca devam eden bilanço sezonunda şirket sonuçları da yatırımcıların odağında olacak.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş yaşandı

Geçen hafta Powell’ın görece şahin mesajlarıyla satış baskısı artan tahvil piyasasında yön değişti ve alımlar güç kazandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise Fed’in temkinli duruşuna yönelik beklentiler ve teknik hareketlerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 608 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 98,1 seviyesinde dengelendi. ABD’de vadeli endeks kontratları ise haftaya yükselişle başladı.

Avrupa tarafında pozitif görünüm

Avrupa piyasaları, enerji maliyetlerindeki artış ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik endişeler nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürürken, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin enflasyon görünümüne dair sinyal vermesi bekleniyor.

Orta Doğu’daki risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı’nda trafiğin artacağı beklentisiyle Avrupa’da vadeli endeks kontratları haftaya alıcılı başladı.

Geçen hafta ECB’nin politika faizlerinde değişikliğe gitmemesi ve Başkan Christine Lagarde’ın yönlendirmeleri, bölgede stagflasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. Enerji arzına ilişkin jeopolitik gelişmelerin enflasyonu yukarı çekebileceği ve bunun ECB’nin faiz artırma ihtimalini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Bölgede ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzeleri teslim etmesinin şu aşamada olası görünmediğini açıkladı.

Asya’da işlem hacmi zayıf

Enerji fiyatlarına duyarlılığı yüksek olan Asya piyasalarında, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin artacağına yönelik beklentiler olumlu karşılandı.

Japonya ve Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalırken, açık olan Güney Kore ve Hong Kong borsalarında yükseliş görüldü. Bölge genelinde tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük kalması bekleniyor. Kapanışa doğru Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 değer kazandı.

Yurt içinde enflasyon verisi öne çıkıyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, perşembe gününü yüzde 0,92 artışla 14.442,56 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,24 yükselişle 17.432,00 puana çıktı.

Yurt içinde piyasaların odağında enflasyon verileri bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık yüzde 3,19 artmasını öngörüyor.

Dolar/TL kuru cuma gününü 45,1870 seviyesinde tamamlarken, yeni haftaya bankalararası piyasada 45,1910 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ile Avro Bölgesi imalat PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 seviyelerinin direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.