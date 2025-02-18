ABD'nin yeni tarifeleri Türkiye'yi etkiler mi? Cumhurbaşkanlığı yetkilisi yanıtladı!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ile çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na katılan Aşan, 'her türlü tarifenin o ülkede yaşayan insanların öyle ya da böyle bir şekilde refahını düşürdüğünü' kaydetti.

Aşan, bir ülkede herhangi bir mala tarife uygulandığı andan itibaren ülke içinde o malın fiyatlarının yükseleceğini ancak dolaylı etkilerin uzun dönemde pozitif olabileceğini, bu kapsamda korunan sektörlerin ABD içinde büyüyebileceğini anlattı.

Türkiye'yi etkiler mi?

Tarifelerin asıl hedefinin Çin olduğunu aktaran Aşan, "ABD'yi rahatsız eden aslında Çin ile ticaret dengesindeki ciddi bozulma. Bunun tek başına Trump'ın etkisi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Aşan, Trump'ın söz konusu tarifelerinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize doğrudan çok etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çünkü zaten demir çelikte çok büyük payımız yok. Bize uygulanan bir kota vardı. 'Bu durum başka mallara yayılır mı?' O zaman etkisi olur. Çünkü ABD ile 100 milyar dolarlık iddialı bir hedef konulmuştu. O anlamda ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak Avrupa üzerinden de dolaylı bir etkisi olabilir. Eğer tarifeler Avrupa ekonomilerindeki 'durgunluğu' biraz daha körüklerse, dolaylı bir etki oluşturabilir. Ama tarifelerin Çin, Meksika ve Kanada'yı etkileyeceği kadar Türkiye'yi etkilemesini beklemiyoruz."