ABD'nin yeni yaptırım kararları sonrasında Brent petrol varil fiyatı: 79,84 dolar

Dün günü 80,11 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla 79,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 77,01 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde bugün teknik olarak 81,07 doların direnç, 75,06 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Gazprom Neft ve Surgutneftegas

Geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip 2 büyük petrol üreticisi Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerinin yaptırım listesine eklendiği bildirilmişti. ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle fiyatlar yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in ilk 2025 faiz indirimi ne zaman olacak?

Bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirten analistlere göre Fed'in 2025'in ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor. Bankanın bu yıl faiz indirim hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.