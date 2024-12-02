ABD'nin yoğurt devi Hamdi Ulukaya, Forbes'in en zenginler listesinde( Hamdi Ulukaya kimdir, nereli)

Forbes, sene sonu yaklaşırken 2024'ün en zengin isimlerini sıraladı. Türkiye'nin en zengin ilk on ismi arasında Hamdi Ulukaya'da yer aldı.

Türkiye'den ABD'ye göç eden ve 2005'te aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın alan 'Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, 2.5 milyar dolarlık serveti ile listede 7. sırada yer aldı.

Hamdi Ulukaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erzincan’ın İliç ilçesinde doğan 52 yaşındaki Hamdi Ulukaya, hayvancılık ve sütçülük yapan bir aileden geliyordu. Aslen Elazığlı ve Kürt kökenli Ulukaya'nın dedesi Elazığ'da ki Şavak Aşireti'nin de lideriydi.

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Ulukaya, 1994’te İngilizce öğrenmek için ABD’ye gitti. 2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir peynir fabrikası kurdu.

Bu deneyimden 3 yıl sonra kredi çekip, büyük bir riske girerek kapatılmış bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Chobani adını verdiği bir yoğurt markası kısa sürede ABD'de ben sevilen markalardan biri oldu. Ulukaya, beş yıl içinde yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011’de ABD’nin lider yoğurt markası oldu.

ABD'de hayırseverliği ile ünlenen Ulukaya, mültecileri işe alarak bu anlamda da öncü oldu.

Üç çocuk babası Ulukaya ilk evliliğini 1997'de Ayşe Giray ile yaptı. 2 yıllık evlilik 1999'da çiftin boşanması ile sonuçlandı.

Ulukaya, 2018'de Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten ile hayatını birleştirdi.