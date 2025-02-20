ABD'nin yumurta krizi yeni fırsatın kapısını araladı! Türk üreticiler harekete geçti

Son iki yıldır kuş gribi salgınıyla mücadele eden ABD'de binlerce üretici tavuk çiftliklerini kapatmak zorunda kalırken, ülkede büyük bir yumurta krizi baş gösterdi.

ABD'deki kriz ise Türkiye'deki üreticiler için fırsat kapısı oldu. Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatının bu ay başladığını ve temmuz ayına kadar devam edeceğini söyledi.

3 firma 22 bin ton yumurta için anlaştı

İhracat dahilinde toplam 1000 konteynere denk gelen 22 bin ton yumurtanın ABD'ye gönderileceğini söyleyen Afyon, buna ek olarak 320 konteyner için de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İhracatın, standartları karşılayan üye şirketler tarafından gerçekleşeceğini ifade eden Afyon, an itibariyle üç firmanın anlaşma yaptığını dördüncü firmanın da yeterlilik belgesi aldığını açıkladı.

50 milyon dolarlık bir döviz getirisi

Anlaşmanın 37 milyon dolar ihracat geliri yaratacağını dile getiren Afyon, sürecin planlı bir şekilde yıl sonuna kadar devam etmesi halinde ülkeye 50 milyon dolarlık bir döviz getirisi sağlayacağını belirtti.

Türkiye'deki yumurta fiyatlarına zam gelir mi?

Türkiye'nin yumurta arzında fazlalığı olduğunu da belirten Afyon iç piyasada yumurta fiyatlarının artmayacağını söyledi.

Üretici kesimi olarak Ramazan ayında yumurta fiyatlarını sabitlemek üzere karar aldıklarını ve herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmayacağını belirten Afyon, "Ayrıca son dönemde Körfez ülkelerine olan ihracatımızda azalma söz konusu. Daha önce haftada 75-80 konteyner ürün gönderdiğimiz Körfez ülkelerine şimdilerde 20-25 konteyner mal gönderiyoruz. Dolayısıyla ABD'ye gönderilecek ürün iç piyasaya yönelik bir sıkıntı yaratmaz. Bunun yanında son iki aydır sektörde üretim kapasitesi artıyor. Nisan ayına doğru yumurta üretiminde yeterlilik oranımız yüzde 125'e çıkacak" dedi.

Afyon, "Türkiye'nin günlük 95 milyon yumurta üretimi var. Bu da yıllık 35 milyar adetlik üretime denk geliyor. Yumurtada Türkiye'nin kendine yeterliliği yüzde 120. Yani üretimin yüzde 20'sini ihraç edebiliyor" diye konuştu.

ABD'de 162 milyon kanatlı itlaf edildi

ABD Tarım Bakanlığı'nın yumurta piyasalarına ilişkin son raporuna göre, devam eden kuş gribi yüzünden Aralık ayından bu yana 13 milyondan fazla tavuk itlaf edildi. 2 yılı aşkın sürede ise itlaf edilen başta tavuk ve hindi olmak üzere kanatlı hayvan miktarı 162 milyonu buldu.

ABD'de yumurta krizi

Zincir marketler malzemeleri karneye bağlarken, restoranlar da yumurtalı yemeklerin fiyatlarını arttırdı. ABD'de bazı marketlerde yumurta rafları boş kalırken, ülkenin önde gelen kahvaltı restoran zinciri Waffle House'da yumurta başına 50 sent ek ücret alınmaya başlandı.

ABD'de son bir yılda yumurta maliyetleri 3,50 dolardan 5,29 dolara çıkarak yüzde 51 arttı. ABD Tarım Bakanlığı, yumurta maliyetinin 2025'te yaklaşık yüzde 20 daha artacağını öngörüyor.