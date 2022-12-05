Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı

TPAO’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz’de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz’un ardından Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.