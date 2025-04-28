Abdullah Kiğılı Dünya'ya anlattı: “Osman Boyner, benim hayatımı değiştirdi”

RECEP ERÇİN

TÜSİAD’ın da kurucuları arasında yer alan Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Ali Osman Boyner, Cumartesi günü Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 99 yıllık yaşamına birçok ilki sığdıran Osman Boyner, Türk hazır giyim perakendesinin öncü ismiydi. Türk hazır giyim sektörünün bir başka duayen ismi olan Kiğılı markasının kurucusu Abdullah Kiğılı’ya, Osman Boyner’i sorduğumuzda 1971 yılında hayatını değiştiren o telefonun Osman beyden geldiğini söyledi.

“Bizlere çağ atlattı”

“1971 yılında ben İstiklal Caddesi’nde küçük bir mağazada işlerimi yaparken telefon geldi. Osman Boyner’in beni acil çağırdığı söylendi” diyen Kiğılı, “Hayatımın akışını değiştirdi. Bizlere çağ atlattı. Beymen bayisi oldum, ortağı oldum. On sene boyunca… Allah bin kere razı olsun. Patronluğu, işi, hayatı öğretti bizlere. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Osman Boyner’in bugün 40 milyar dolara giden Türk tekstil ve giyim sektörünün öncüleri içerisinde ilk ve en büyük isim olduğunu anlatan Abdullah Kiğılı, “Kiğılı da onun sayesinde var oldu” diye konuştu.

1952’de temellerini attı

Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da yaptı. Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010'da Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'e devreden Osman Boyner, Onursal Başkanlık görevini hayatının sonuna kadar sürdürdü.

TÜSİAD’dan taziye mesajı

Boyner’in vefatı üzerine TÜSİAD da dün bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer alan duayen iş insanı Osman Boyner, iş dünyasında vizyoner liderliği ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına; tekstil, hazır giyim ve perakende sektörlerinin gelişimine eşsiz katkılarda bulunmuştur. Osman Boyner iş dünyasında oynadığı öncü rolün yanı sıra sosyal sorumluluk bilincinin ve katılımcı iş kültürünün savunucusu olarak da her zaman hatırlanacak bir iz bırakmıştır. TÜSİAD’ın kurucularından olmanın yanında 1982-1984 yılları arasında derneğin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini, 1985 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Boyner’in, TÜSİAD’ın kurumsal kimliğinin gelişimine, dernek çalışmalarına ve sivil toplum alanına sunduğu değerli katkılara müteşekkiriz. Kendisini derin saygı ve minnetle anıyoruz. Osman Boyner’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine, Boyner Grup şirketleri çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Orakçıoğlu: O koşullarda ilklere imza attı

Damat ve Tween markalarının yaratıcısı Süleyman Orakçıoğlu ise Osman Boyner’in, hazır giyim sektörünün gelişimi ve değişimi konusunda ilk yatırımı yapan kişi olduğunu ifade ederek “Altınyıldız gibi bir markayı oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Altınyıldız markasının kuruluşunda emeği olan Kerim Kerimol’u anımsatan Orakçıoğlu, “Tasarım tarafındaki dokunuşları ile o dönem bir vizyonla ilklere imza attılar. Benden önceki jenerasyon, onlar da çok şeyler yaptı. Biz ikinci kuşak diyebiliriz, üçüncü kuşak var, hatta dördüncü bile devrede ama ilkleri yapanlar sonuç itibarıyla onlar. Boyner’in sektöre olan katkısı belli. Osman bey’in yaptığı gibi o dönemde o vizyonu ortaya koymak çok çok önemli. Kolay yıllar da değil” mesajları verdi.