Abdullah Tolu: "Feragatname tutarına vergi ayarı şart"

09 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı üniversite hastanelerine ilaç ve tıbbi cihaz tedarik eden alacaklılara olan borçları ödemek için harekete geçti. Tedarikçilere alacaklarının bir kısmından feragat etme şartıyla ödeme yapılacak. Uzun süredir ödeme alamayan tedarikçiler “şartlı ödeme”ye tepki gösterirken, uygulama vergilendirme konusunda da sıkıntı yarattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üniversite hastaneleri ve valiliklere gönderdiği yazıya göre ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçilerin alacakları feragat taahhüdü karşılığında ödenecek. Oranları ilaçta yüzde 18, tıbbi cihazda yüzde 25 olarak belirleyen Maliye’nin bu uygulaması vergi tarafında ek bir düzenleme ihtiyacı doğurdu.

"Feragat istenen tutarın vergisi ödendi"

Feragatname istenen kısmın vergisinde sıkıntı oluşacağını söyleyen Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, faturası kesildiği için bu tutarla ilgili yeni bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti. Tolu, “Tedarikçiler uzun zamandır alacaklarını tahsil edemedi. Üstüne bir de, üniversite hastanelerine yaptıkları satışları için fatura düzenleyerek, tahsilat yapmadıkları halde bunun KDV’si ile geçici vergi ve kurumlar vergisini ödediler. Şimdi, vergisini ödedikleri alacaklarından da feragat isteniyor” dedi.



Bu durumda tedarikçilerin iki yönlü olarak zarar etmiş olacaklarını sözlerine ekleyen Tolu sözlerini şöyle sürdürdü: “Maliye’nin en azından vergiler yönünden ince bir ayar yapması şart. Feragat edilen alacakların değersiz alacak sayılması ve tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı içindeki KDV’nin indirimine ve kalan alacak tutarının da doğrudan gider yazılmasına izin vermesi gerekiyor. Aksi halde, tedarikçilerin bunun altından kalkması zor görünüyor.”