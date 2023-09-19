ABD’ye 16.9 milyar $'lık ihracat daha da artacak

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın da eşlik ettiği görüşmede iş insanları, ABD ile ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik önerilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştı ve görüşmede mevcut 16,9 milyar dolarlık ihracatın daha da artacağı belirtildi.

Yeni iş fırsatları değerlendirildi

Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakan Ömer Bolat, “ABD ziyaretimiz kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON ABD Başkanı Ayhan Özmekik ve ASKON ABD Yönetim Kurulu ile ASKON’un bölgesel çalışmaları ve uzak ülkeler stratejimize uyumlu yeni hedef ve politikalar kapsamında ortaya koyabileceğimiz yeni fırsatları değerlendirdik" dedi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da, Bakanlığımızın da destekleri ile 2022’de 16.9 milyar dolar ile ciddi bir artış yakaladığımız ABD ile olan ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi