ABD’ye karşılık olarak yapılan gümrük vergisi artışları indirildi

22 Mayıs 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – ABD'nin Türkiye aleyhine ekonomik uygulama olarak başlattığı vergi artışlarına karşı Türkiye’nin karşılıklılık ilkesi gereği koyduğu ve daha sonra iki katına çıkardığı vergilerde indirim yapıldı.

25 Haziran 2018’de ABD’nin Türkiye’ye karşı çelikte ilave vergi koymasına karşı ilk vergi düzenlemesi yapılmış ve bir grup mala ilave vergi konulmuştu. ABD’nin çelikteki ilave vergiyi artırması üzerine de 15 Ağustos’ta ilave vergiler yeniden artırılarak iki katına çıkarılmıştı.

ABD ise Türkiye’den çelik ithalatında Mayıs ayında iki katına çıkardığı vergiyi yarı yarıya azalttı. Fakat aynı kararda Türkiye’yi uzun vadede daha olumsuz etkileyecek bir karar alarak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) listesinden çıkardı. Bu liste ülkelere, daha az gelişmiş diğer ülkelere destek olmak üzere genel kuralların daha altında vergi uygulama imkanı sağlıyordu. Türkiye’nin bu listeden çıkması, hali hazırda ve gelecekte ihracat yapabileceği ürünlerde vergi artışı anlamına geliyor.

Bakan Pekcan'dan açıklama

22 Mayıs itibariyle Türkiye Ağustos ayında yükselttiği vergileri yeniden Haziran 2018 seviyesine çekti. Bu uygulamaya gerekçe olarak ABD’nin çelik ithalatı vergisini indirmesi gösterildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce açıklamada, ABD’nin GTS uygulamasına değinmeden “Bilindiği üzere 17 Mayıs tarihinde ABD, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştür. Türkiye bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür. Bu karar ile ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir. ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Gıda, otomotiv ve plastik alanında vergiler

Türkiye’nin ABD’ye karşı vergiyi artırdığı ve dün itibariyle 25 Haziran tarihli seviyesine geri çekilen ürün grubu, gıda, plastik hammadde ve bazı otomotiv ürünlerini kapsıyor. Ürünler ve 22 Mayıs itibariyle ilave vergi oranları şöyle:

- Diğer sert kabuklu meyveler (Taze veya kurutulmuş- Kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 10,

- Pirinç yüzde 25,

- Yenilen çeşitli gıda müstahzarları yüzde 10,

- Alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70,

- Yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 30,

- Taş kömürü, taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5,

- Taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın), karni kömürü yüzde 5,

- Kalsine edilmemiş petrol koku yüzde 4,

- Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil), manikür ve pedikür müstahzarları 30,

- Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) yüzde 25,

- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 5,

- Plastikten diğer eşya ve “39.01” ile “39.14” pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30,

- Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5,

- Sıvanmamış kağıt ve karton, her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, el yapısı kağıt ve karton yüzde 10,

- Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10,

- Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar yüzde 25,

- Selüloz asetattan olanlar yüzde 30,

- Bazı demir ve çelik ürünleri yüzde 30,

- Diğer santrifuj pompalar yüzde 10,

- Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 60,

-Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın radyografi veya radyoterapi cihazları dahil) yüzde 5.

Kaynak: AA