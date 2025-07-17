AB'nin 2 trilyon Euroluk dev bütçesine Alman vetosu

Alman hükümeti, Avrupa Birliği’nin önerdiği 2 trilyon Euroluk yeni bütçe teklifini reddetti. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, bu bütçeyi aşırı bulduklarını ve Almanya'nın Avrupa Komisyonu tarafından sunulan teklifi onaylamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kornelius, “Üye devletlerin kendi ulusal mali durumlarını istikrara kavuşturmak için önemli çabalar sarf ettiği bir dönemde AB bütçesinde bu kadar büyük bir artış kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonu ise söz konusu bütçe planını Çarşamba günü açıkladı. Komisyon, bu teklifin Avrupa Birliği tarihindeki en yüksek bütçe teklifi olduğunu belirtti. Yeni bütçenin temel gerekçeleri arasında süregelen çatışmalar, artan enerji maliyetleri, küresel rekabet ve iklim değişikliği gösterildi.

Önerilen bütçenin 2028-2034 dönemini kapsaması öngörülüyor. Bu plan, mevcut yedi yıllık bütçeye kıyasla yaklaşık 700 milyar euroluk bir artışı ifade ediyor.

Bütçenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin tamamının mutabakata varması gerekiyor.