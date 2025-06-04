Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin 2026 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 193,3 milyar euro olacak. Bütçeye ilave olarak AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 105,3 milyar euro kaynak sağlayacak.

Hangi alanlara ne kadar kaynak ayrılacak?

Bütçe, Avrupa'nın Ukrayna’ya destek, rekabetçilik, göç yönetimi, güvenlik, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik önceliklerini desteklemeye yoğunlaşacak.

Bütçeden, çiftçi desteklemelerini de içeren tarım politikasına 53,8 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 42,1 milyar euro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 15,5 milyar euro, Ukrayna'ya 6,7 milyar euro kredi ve 3,9 milyar euro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 14,1 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar euro, uzay harcamalarına 2,3 milyar euro, Erasmus eğitim programına 4,3 milyar euro, sınırların korunmasına 2,7 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 2,3 milyar euro ve savunma alanına 2 milyar euro kaynak tahsis edilecek.

Komisyonun hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.