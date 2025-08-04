AB’nin ABD’den enerji ithalatı 2,5 kat artacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birli­ği (AB) ile enerji ihra­catını ve yatırımları kapsayan, 750 milyar dolarlık enerji ürü­nü alımı ve 600 milyar dolarlık ülkesine yatırım taahhüdü içe­ren geniş ölçekli ticaret anlaş­ması imzaladıklarını duyurdu. AB, enerjide Rusya’dan uzak­laşma politikasını uygulamayı sürdürürken, eksenini ABD’ye kaydırıyor. Hâlihazırda yılda yaklaşık 90-100 milyar dolar­lık ABD menşeli enerji ürünü ithal eden AB’nin, gelecek 3 yıl boyunca enerji ithalatına yıl­lık ortalama 250 milyar dolar harcaması bekleniyor. Böyle­ce AB’nin ABD’den yıllık ener­ji ithalatı, yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak. Bu rakamlar, AB’nin Rusya’ya olan enerji ba­ğımlılığını azaltma çabaları kapsamında petrol, sıvılaştı­rılmış doğal gaz (LNG) ve nük­leer yakıt ithalatında öngörü­len artışları da kapsıyor. Mayıs 2022’de açıklanan “REPowe­rEU” planı kapsamında AB, yıl­sonuna kadar Rus doğal gazı it­halatını üçte iki oranında azalt­mayı, 2030’dan çok önce ise tam enerji bağımsızlığı sağla­mayı hedefliyor. Bu doğrultuda özellikle ABD’den LNG ithalatı artırılırken, yenilenebilir ener­ji ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar hız kazandı.

Avrupa, Rus enerjisinden uzaklaştı

Konuyu değerlendiren Mo­ody’s Analytics Başekonomis­ti Mark Zandi, Rusya-Ukrayna savaşının AB’yi enerji tedari­kinde çeşitliliğe yönlendirdi­ğini belirterek, “Avrupa, büyük ölçüde Rus enerjisinden uzak­laşmış durumda. Ukrayna iş­gali öncesi AB’nin doğal gaz it­halatında %40’tan fazla paya sahip olan Rusya’nın bu ora­nı bugün %20’nin altına düş­tü. ABD’den yapılan ithalatlar bu dönüşümde belirleyici oldu. ABD, şu anda AB’nin toplam doğal gaz ithalatının yaklaşık % 20’sini ve LNG ithalatının ya­rısını karşılıyor” diye konuştu. Zandi, AB’nin 750 milyar do­larlık enerji ithalat hedefinin gerçekçiliğine dair soru işaret­lerini dile getirerek, “2024’te AB, ABD’den sadece 75 mil­yar dolarlık enerji ürünü it­hal etti. Bunun da yalnızca 15 milyar doları LNG. Hedeflere ulaşmak için ciddi artış gerek. AB’nin ABD’ye 600 milyar do­larlık ek yatırım yapacağı yö­nündeki iddiaların da büyük ölçüde boş bir vaat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ABD LNG’si AB ithalatında baskın hale gelecek

Methinks Enerji Güvenliği Uzmanı John Roberts da anlaş­manın ABD-AB enerji iş birli­ğinde önemli adım olduğunun altını çizerek, “Eğer Avrupa’yı yalnızca AB olarak tanımlar ve Norveç’i bu hesaplamala­ra dâhil etmezsek, ABD LNG’si önümüzdeki dönemde AB’nin LNG ithalatında baskın hale gelecek” diye konuştu LNG’de ABD’nin ağırlığının artacağını ancak Avrupa’nın petrol ihti­yacının büyük bölümünü Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan kar­şılamaya devam edeceğini ifa­de eden Roberts, “2024’te Nor­veç, AB’ye ABD’den iki kat faz­la gaz ihraç etti. 124,7 milyar metreküpe karşılık 60,7 mil­yar metreküpe. Cezayir ise 44,9 milyar metreküp sağladı” bilgi­sini paylaştı. Roberts, transat­lantik enerji ilişkilerinin uzun vadeli etkisinin ekonomik ger­çekler ve düzenleyici çerçeve­lere bağlı olduğunu kaydetti.