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AB'nin Barniere müzakerelere devam yetkisi vermesi bekleniyor

Bugün Brüksel'de başlayacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirisi için taslaklar ortaya çıkmaya başladı.

AB'nin Barniere müzakerelere devam yetkisi vermesi bekleniyor
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Uluslararası basına sızan bir taslağa göre Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'e Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması için müzakerelere "önümüzdeki haftalarda" devam etmesi için yetki verecekler. 

Politico ise AB liderlerinin Barnier'e müzakerelere devam için yetki  vermeyeceğini öne sürmüş, ancak liderler arasında görüş ayrılıkları olduğunu ve bir uzlaşmaya varılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters

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