AB'nin Barniere müzakerelere devam yetkisi vermesi bekleniyor

15 Ekim 2020

Uluslararası basına sızan bir taslağa göre Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'e Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması için müzakerelere "önümüzdeki haftalarda" devam etmesi için yetki verecekler.

Politico ise AB liderlerinin Barnier'e müzakerelere devam için yetki vermeyeceğini öne sürmüş, ancak liderler arasında görüş ayrılıkları olduğunu ve bir uzlaşmaya varılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters