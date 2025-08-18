AB’nin 'dijital kırmızı çizgisi' ABD ile ticaret anlaşmasını erteledi

Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Temmuz ayında açıklanan ticaret anlaşması, dijital düzenlemeler ve tarife taahhütleri üzerine yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

Financial Times’ın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 27 Temmuz’da İskoçya’da anlaşmayı duyurmasının ardından yapılması beklenen ortak açıklama, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle gecikti.

Washington yönetimi, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) “tarife dışı engel” olarak nitelendirirken Brüksel, büyük teknoloji şirketlerini çevrimiçi içerikleri daha etkin denetlemeye zorlayan bu düzenlemeyi müzakere edilemez kırmızı çizgi olarak görüyor. ABD’li yetkililer ise söz konusu yasanın dijital ticareti kısıtladığını savunuyor.

Gerilim, ABD’nin AB’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 27,5’lik gümrük vergisini yüzde 15’e indirmeyi öngören ve 15 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan kararnamenin de çıkmasını engelledi. Özellikle Almanya’nın otomotiv ihracatına bağımlılığı dikkate alındığında, AB liderleri resmi bir emir yayınlanmamasını hayal kırıklığı olarak değerlendiriyor.

Daha geniş kapsamlı ticaret anlaşması; uçak parçaları, bazı ilaçlar ve kritik mineraller için muafiyetler getirirken, çoğu AB malının gümrük vergilerini yüzde 15 ile sınırlandırmayı hedefliyordu. Ancak birçok AB yetkilisi, ABD’nin daha yüksek gümrük vergileri ve enerji ile altyapıya yönelik büyük harcama taleplerini gerekçe göstererek anlaşmayı tek taraflı buluyor.