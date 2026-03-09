AB’nin ‘dönüşümü’ Türk ürünlerine yeni kapı açıyor

Nurdoğan A. ERGÜN/KÖLN

nurdogan.arslan@dunya.com

Avrupa’da yaşlanan ya­pı stoku ve Avrupa Bir­liği’nin karbon nötr he­defleri doğrultusunda binaların enerji verimliliğini artırma zo­runluluğu, hırdavat ve yapı mal­zemelerine olan talebi artırıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatının 4,8 milyar do­larını AB ülkelerine yapan Türki­ye hırdavat sektörü Avrupa’nın bu dönüşüm dalgasında daha da ak­tif olmayı hedefliyor. Son olarak AB’nin ‘Made in Europa’ inisiyati­fi içerisine Türk ürünlerini de da­hil edeceğini açıklamasıyla umut­lanan sektör, bölgedeki ‘kritik’ bü­yümesini sürdürecek. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanlığı görevini de yürüten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birli­ği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tec­delioğlu, Avrupa’daki renovasyon (yenileme) ihtiyacının Türk ihra­catçısı için en kritik büyüme ala­nı olduğunu belirtti. Avrupa’daki yaşlanan yapı stoku, altyapı yatı­rımları ve Yeşil Mutabakat süre­cinin sektöre yeni bir kapı açtığı­nı ifade eden Tecdelioğlu, “İnşaat, makine, beyaz eşya ve otomotivin tamamlayıcı unsuru olan hırdavat sektörü, akıllı bina yatırımlarıyla çok daha kritik bir hale geldi. Türk firmaları yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve karbon azaltımı ko­nusundaki dönüşümünü tamam­ladı. Bu sürdürülebilir üretim ka­pasitesi, bizi Avrupa’daki reno­vasyon dalgasında rakiplerimizin önüne geçiriyor” dedi.

“Avrupa için en doğru adresiz”

Her ne kadar ilk etapta dört sektörü kapsasa da Avrupa Kon­seyi’nin Made in EU logosunun Türkiye’de üretilen ürünler için de geçerli olmasını ‘olumlu geliş­me’ şeklinde yorumlayan Tecde­lioğlu, bu gelişmenin renovasyon pazarındaki payı artıracağını söy­ledi. “Türkiye kalite, hız ve lojistik avantajıyla Avrupa’nın en güve­nilir tedarik halkası” ifadelerini kullanan Tecdelioğlu, şöyle de­vam etti: “AB ile Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları olan bir ülke olarak, Türkiye’de üreti­len ürünlerin ‘Made in EU’ logo­sunu kullanabilecek olması biz­ler için önemli. Güçlü lojistik alt­yapımız, bankacılık sistemimiz, kültürel yakınlığımız ve Gümrük Birliği avantajımızla Avrupa’nın en güvenilir tedarik zinciri halka­larından biriyiz. Made in EU yak­laşımının Türkiye’yi dışarıda bı­rakmaması, hem Avrupa’daki ya­tırımların hem de Türkiye’deki üretim altyapısının geleceği açı­sından son derece doğru bir ka­rar. Avrupa, kendi yatırımlarının geleceği için en doğru kararı ver­di. Avrupa da bizden vazgeçemez, biz de Avrupa’dan vazgeçemeyiz. Türkiye, kalite, sürdürülebilirlik ve hız avantajıyla Avrupa için her zaman en doğru adres.”

Pandemi sonrası Uzak Doğu’ya olan bağımlılığını azaltmak iste­yen Avrupa’nın, tedarik kolaylığı nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Tecdelioğlu, “Mümkün olabildiğince Uzak Doğu’ya kar­şı sarı kart göstermiş durumda­lar. Türkiye’ye burada gerçekten çok önemli fırsat doğuyor. Firma­larımızın da aynı anda Avrupa’da derinleşmesi lazım. Türkiye’de il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle nasıl satış yapıyorsak aynı şekilde Av­rupa’da da aynı stratejiyi izleme­liyiz. Burada lojistik merkezler kurup, ürünlerimizi buraya hızlı sevkiyatla göndermemiz gereki­yor. E-ticaret sitelerine istedikle­ri ürünü tedarik edecek depolar kurup onlara 24 saatte malını tes­lim edeceğimiz altyapıyı kurmalı­yız. Avrupa’nın e-ticaretinde cid­di bir kar marjı var. Hırdavat ürün­lerinde fiyatlar Türkiye’nin 5-6 katı pahalı. Bu nedenle çok hızlı hizmet eden depolara ve lojistiğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

ABD ve Suriye, kritik pazarlar oluyor

Hedef pazarlar hakkında da de­ğerlendirme yapan Tecdelioğ­lu’nun verdiği bilgilere göre, ABD Türkiye’nin en büyük 5 pazarı arasında yer alıyor. Ancak Ame­rika’nın toplam ithalatı içinde Türkiye’nin payı binde 17. Türki­ye 2025'te ABD’ye 536 milyon do­larlık hırdavat ithalatı yapabildi. ABD pazarının farklı standartlar, sertifikasyon süreçleri ve distri­bütör ağı yapısı nedeniyle özel bir strateji gerektirdiğini vurgulayan Tecdelioğlu, Türk ihracatçısının bu pazarda derinleşmesi gerek­tiğini ifade etti. ABD pazarı için çok ciddi bir şekilde heyetler yap­tıklarını kaydeden Tecdelioğlu, Türk ihracatçılarının tüm sektör­lerde birinci fokusunun Amerika olduğunu kaydetti. Tecdelioğlu, “Çok gidip gelmemiz, çok uğraş­mamız, orada firmalarımız adı­na pazarlamayı yapacak doğru acentalar bulmamız lazım” vur­gusu yaptı. Öte yandan Suriye’de savaş sonrası ticaretin yeniden canlanmaya başladığını ve Türk ticari ateşelerinin göreve başla­dığını hatırlatan Tecdelioğlu, lo­jistik geçişlerin ve bankacılık iş­lemlerinin yeniden işler hale gel­mesinin önemli bir eşik olduğunu söyledi. Yeniden yapılanma süre­cinde Türkiye’nin hem ticari hem de insani rol üstleneceğini ifade eden Tecdelioğlu, hırdavat sektö­rünün de bu süreçte kilit rol oy­nayacağını kaydetti. Tecdelioğlu, Suriye’nin gelecekte Türkiye için çok önemli bir pazar olacağının altını çizdi.

Savaşın gölgesi fuara da düştü

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gölgesinde Köln’de gerçekleşen EISENWARENMESSE International Hardware Fuarı, Türkiye’nin Avrupa tedarik zincirindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha kanıtladı. 53 ülkeden 2 bin 500’ü aşkın firmanın katıldığı organizasyonda, Türk hırdavat sektörü 91 firma ile yer aldı. Ortadoğu’daki çatışmaların da fuara doğrudan yansıdığını vurgulayan Çetin Tecdelioğlu, vize problemlerinin de katılımı düşürdüğünü aktardı. Tecdelioğlu, “Avrupa Birliği, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkelerine vize kolaylığı sağlamayarak bu büyük buluşma merkezinin potansiyelini kısıtlıyor. Bu noktada 27- 30 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz fuarımız, vize sorunu yaşayan tüm bu coğrafyalar için gerçek bir ticaret üssü olacak” dedi.