AB'nin mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçları açıklandı

AB Komisyonu'nun yayımladığı mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçları, ekonomiye duyulan güvenin geldiği son durumu rakamlarla ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre martta ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 0,9 puan azalarak 96 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,1 puan düşüşle 95,2 seviyesine indi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de martta eksi 13,6'dan eksi 14,5'e düştü. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama görüldü. AB'de ise endeks martta 1 puan gerileyerek eksi 13,9 seviyesinde ölçüldü.