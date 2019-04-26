AB’nin peşinde koşmaktan bıktık
Sektörün 20 yıldır AB’ye ihracat yapabilmek için uğraştığını belirten BESDBİR Başkanı Dr. Sait Koca, “AB’nin halen ithalat yaptığı ülkelerden çok daha iyi konumda olmamıza rağmen, bir türlü ihracat gerçekleştiremiyoruz. Artık bu işin peşini bıraktık” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.