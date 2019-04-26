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AB’nin peşinde koşmaktan bıktık

Sektörün 20 yıldır AB’ye ihracat yapabilmek için uğraştığını belirten BESDBİR Başkanı Dr. Sait Koca, “AB’nin halen ithalat yaptığı ülkelerden çok daha iyi konumda olmamıza rağmen, bir türlü ihracat gerçekleştiremiyoruz. Artık bu işin peşini bıraktık” dedi.

AB’nin peşinde koşmaktan bıktık
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