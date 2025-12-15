AB'nin Rus varlıklarına erişim planı giderek zorlaşıyor

AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, dondurulmuş varlıklara erişimin hâlâ "en güvenilir" seçenek olduğunu belirterek üye devletleri planı ilerletmeye çağırdı. Kallas, "Diğer seçenekler pek işlemiyor. Henüz orada değiliz ve bu giderek zorlaşıyor, ancak hâlâ birkaç günümüz var" dedi.

Belçika, varlıkların çoğuna Euroclear aracılığıyla sahip olması nedeniyle, yasal sorumluluk endişelerini gerekçe göstererek plana en fazla direnen üye devlet oldu. Belçika hükümeti geçen hafta AB planını destekledi, ancak Komisyon'dan alternatif seçenekler sunmasını talep etti. Malta, Bulgaristan ve İtalya da bu öneriyi destekledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan Euroclear'a dava

Kallas'ın konuştuğu sırada, Rusya Merkez Bankası'nın Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (229 milyar dolar) talep eden bir dava açtığı bildirildi. Kallas, karar için nitelikli çoğunluk gerekse de Belçika'nın "ne yaparsak yapalım destekleyici olmasının" önemli olduğunu vurguladı.