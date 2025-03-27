AB'nin savunma yetkilisinden Rusya uyarısı: 2030'a kadar Avrupa'ya saldırabilir
AB'nin hazırlık stratejisi üzerinde çalıştığı bir dönemde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kubilius, Rusya'nın 2030'dan önce NATO ülkelerinden birine saldırabileceğini söyleyerek Avrupa'nın ABD'den bağımsız olarak savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği (AB), hazırlık stratejisi kapsamında olası afetler, salgın hastalıklar, siber saldırılar ve askeri tehditler gibi kriz anlarında her bireyin en az 72 saat yetecek kadar gıda, su ve temel ihtiyaç maddesi stoklamasını tavsiye etmişti.
Avrupa vatandaşlarını olası bir saldırıya hazırlarken, Kubilius istihbarat raporlarının, Rusya'nın, 2030'dan önce NATO ülkelerinden herhangi birine saldırabileceğini buna karşılık Avrupa'nın da kendi savunması için tam sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
ABD'nin varlığı zaman içinde azalacak
Kubilius, "Avrupa savunmasında ABD'nin varlığının zaman içinde azalabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 450 milyon Avrupalı, kendi gündemleri ve zorlukları olan 340 milyon Amerikalıya, Ukrayna'daki 38 milyon insanı yenemeyen 140 milyonluk Rusya'ya karşı bu ülkeyi savunmamızda bize her zaman yardım edemeyecekler diye kızmamalı." diye konuştu.
Askeri sanayiyi güçlendirme çağrısı
Kubilius, Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini oluşturacak ekonomik güce sahip olduğunu belirterek üye ülkelerin gelecek 4 yıl içerisinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 3 ila 3,5'ini savunmaya harcamayı taahhüt ederse toplam bütçenin 2,4 trilyon avro olacağına dikkati çekti.
Avrupa'nın savunma ekipmanlarının yüzde 80'inin AB dışından satın alındığına dikkati çeken Kubilius, Avrupa ülkelerini stratejik özerkliği sağlamak askeri sanayisini güçlendirmeye çağırdı.
Kubilius, "Gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olmalıyız ki savaş durumunda tüm stoklara ve gerekli tüm ekipmana sahip olabilelim." dedi.