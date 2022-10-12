AB’nin Türkiye raporuna Dışişlerinden tepki

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “AB'nin siyasal sistemimize, yöneticilerimize, yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, yolsuzluk, organize suç ve enflasyon başlıkları dikkat çekti. Kavala ve Demirtaş'ın yargı sürecine de vurgu yapılan raporda "Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamayı sürekli olarak reddetmesi, endişe yaratıyor" denildi.

Raporda “rapor döneminde demokratik gerilemenin devam ettiği, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal eksiklikleri devam etmekte olduğu, Avrupa Konseyi ve organlarının kilit öneme sahip tavsiyelerinin henüz yerine getirilmediği, Meclis’in hükümetin hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olmaya devam ettiği” belirtilmiş, sağlam ve etkili bir kuvvetler ayrılığı temin edilmeden yetkilerin Cumhurbaşkanlığında merkezlişmeye devam ettiği bu nedenle de tek hesap verebilirliğin seçimlerle kısıtlandığına işaret edilmişti.