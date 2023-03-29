AB’nin yeni gaz planları iklim taahhütleriyle çelişiyor

GEM’in hazırladığı Avrupa Gaz Takipçisi raporuna göre AB ülkelerinde savaş öncesinde LNG ithalat kapasitesinin 167 milyar metreküp seviyesinde olduğu belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen enerji krizi sonrası Ocak 2022 ve Şubat 2023 döneminde AB ülkelerinde yıllık 35,2 milyar metreküp kapasiteli 8 LNG projesi ve 11,1 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz boru hattı onaylandı.

AB'nin enerji krizi ve Rusya'ya gaz bağımlılığını azaltma nedeniyle planladığı yeni LNG ithalat kapasitesinin ise yıllık 227,2 milyar metreküp, ilave doğal gaz boru hattı kapasitesinin de 60,5 milyar metreküp olduğu hesaplandı.

AB'nin planladığı yeni LNG projelerinin, mevcut kapasiteyi yüzde 136 artırması bekleniyor. Projeleri faaliyete geçirmek amacıyla 53,5 milyar avro harcama yapılması öngörülürken, bu miktarın 22,1 milyar avrosunu LNG terminalleri, 31,4 milyar avrosunu boru hatları oluşturacak.

Ayrıca hali hazırda inşa halindeki projelerin maliyeti ise 4,2 milyar avroyu buldu.

950 milyon tonu bulabilir

Söz konusu hesaplamalarla AB'nin doğal gaz altyapı planları, emisyonların 2030'da yüzde 55 azaltılması ve 2050'de sıfır seviyesine çekilmesini hedefleyen iklim taahhütleriyle çeliştiğini belirten GEM, planlanan 227,2 milyar metreküp kapasiteli LNG terminallerinin inşa edilmesi halinde emisyonların yıllık 950 milyon tonu bulabileceğini belirtti. Yalnızca söz konusu altyapı projelerinin ise AB'nin 2019'da yaklaşık 3,5 milyar ton karbondioksit eşdeğeri olan sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazla emisyona neden olması bekleniyor.