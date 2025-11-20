AB’nin yeni gümrük hamlesi endişe yarattı: Türk e-ihracat pazarına baskı oluşturur

Avrupa Birliği (AB) 150 euro altındaki yurtdışı siparişlerinden gümrük vergisi almıyordu. Ancak bu uygulamanın 2026 yılı itibarıyla sonlandırılması ve düşük tutarlı alışverişlerden de gümrük vergisi alınması planlanıyor.

Türkiye’nin AB pazarına yönelik e-ihracatını da doğrudan etkileyecek düzenlemenin özellikle Çin menşeli gönderileri sınırlama amacı taşıdığı belirtilse de Türkiye’den yapılan küçük ölçekli e-ticaret gönderileri de muhtelemen bu kapsama girecek.

İş dünyası ve sektör temsilcileri ise Gümrük Birliği üyeliği ve güçlü tedarik zinciri entegrasyonuna dikkati çekerek, Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiğini vurguluyor.

150 euro altındaki e-ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında AB’deki 150 euro altındaki tüm e-ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den geldiğini belirterek, düzenlemenin hangi ülkeleri kapsayacağının halen net olmadığını belirtti.

Bu durumun Türk girişimcileri de etkileyebileceğini ifade eden Avdagiç "Dolayısıyla belirsizliğin bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Bu noktada Gümrük Birliği üyesi olan ve AB’nin en yakın ticaret partnerlerinden Türkiye’nin, devreye alınması planlanan bu düzenlemeden muaf tutulması gerektiği muhakkak" dedi.

"Türkiye, AB ülkeleri ekonomisi için yakın bir ticari müttefiktir"

Türkiye'nin AB ülkeleri ekonomisi için Çin gibi bir tehdit olmadığını, bir tamamlayıcı, yakın bir ticari müttefik olduğunu aktaran Şekib Avdagiç, nitekim Ticaret Bakanlığının bu konuda gerekli girişimleri gerçekleştirdiğini belirtti. Avdagiç, bu yıl itibarıyla e-ihracatın 8 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Bunun önemli bir bölümünü de AB ülkelerine yapıyoruz. Eğer AB Türkiye’yi gümrük muafiyetinin dışında tutarsa, bu durum KOBİ düzeyindeki e-ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda AB’nin Gümrük Birliği üyesi Türkiye için gerekli düzenlemeyi yapacağına, Ticaret Bakanlığımızın da her türlü girişimi başarıyla yerine getireceğine inanıyoruz."

"Düzenleme mevcut Türk e-ihracat pazarına baskı oluşturur"

Türkiye'den giden gönderilerin de aynı kapsamda değerlendirileceğinin anlaşıldığını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise düzenlemenin mevcut haliyle Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün AB'ye yönelik e-ihracatı üzerinde doğrudan bir baskı oluşturacağını aktardı.

Gültepe, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın payının yüzde 2,5 ile yaklaşık 6,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu hacimde AB’nin önemli bir yeri bulunuyor. Ayrıca diğer ülkelerin Türk e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamaların toplam e-ticaret içindeki payının yalnızca yüzde 6,2 olması, sektörün hala kırılgan ve ölçek kazanmaya ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

E-ihracat desteklerinin güçlendirilmesi talebi

Mustafa Gültepe, Avrupa tekstil ve hazır giyim pazarında son yıllarda zaten belirgin bir pazar kaybının yaşanıldığı düşünüldüğünde 150 avro muafiyetinin kaldırılmasının Türk ürünlerini ilave bir maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakacağına işaret etti.

Bu olumsuz senaryoda özellikle e-ticaret platformları üzerinden satış yapan KOBİ ve üretici atölyelerinde siparişlerin azalması, ciro ve istihdam kaybı riskinin kaçınılmaz olacağını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Türkiye’nin AB nezdinde muafiyet talep etmesi, Gümrük Birliği ortaklığı, tedarik zinciri entegrasyonu ve AB’ye uyum kapasitesi gibi güçlü argümanları öne çıkarması kritik önem taşımaktadır. Muafiyet sağlanamazsa, sektörün rekabet gücünü korumak açısından AB’ye yönelik e-ihracat desteklerinin güçlendirilmesi ve lojistik maliyetlerinin azaltılması gibi dengeleyici tedbirler ihracatçılarımız için önem taşımaktadır."