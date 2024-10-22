AB’nin yeşil hedefleri tehlikede: Fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolar teşvik

Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen ekonomileri, fosil yakıtlı şirket araçlarına her yıl milyarlarca dolar sübvansiyon sağlıyor. Transport & Environment (T&E) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya gibi büyük AB ülkeleri, şirket araçlarına sağladıkları vergi avantajları ve yakıt teşvikleriyle, fosil yakıtlara dayalı araç filolarının büyümesine katkıda bulunuyor. Bu ülkeler, şirketlerin SUV gibi büyük, yüksek emisyonlu araçlar satın almalarını teşvik ederek, yılda 45 milyar dolar (42 milyar euro) tutarında sübvansiyon sağlıyor.

İtalya ve Almanya sübvansiyonlarda öncü

Araştırmada İtalya, yılda 16 milyar euro ile en fazla fosil yakıt sübvansiyonu sağlayan ülke olarak öne çıkarken, Almanya ise 13.7 milyar euro ile ikinci sırada yer alıyor. Fransa ve Polonya da sırasıyla 6.4 milyar euro ve 6.1 milyar euro sübvansiyon sağlıyor. Bu teşviklerin önemli bir kısmı, büyük SUV modellerini hedef alırken, özellikle yüksek emisyonlu araçlar yılda 21.600 euroya kadar teşvik alabiliyor.

Elektrikli araçlar geriliyor

Avrupa’da elektrikli araç (EV) satışları düşüş gösterirken, fosil yakıtlı araçlara sağlanan sübvansiyonlar, yeşil dönüşüm hedeflerini zora sokuyor. Tamamen elektrikli araçların satışları, Ağustos ayında AB genelinde yüzde 43.9 oranında geriledi. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük elektrikli araç pazarlarında bu düşüşler, sırasıyla yüzde 68.8 ve yüzde 33.1 olarak kaydedildi.

Yeşil dönüşüm hedefleriyle çelişiyor

T&E Filo Direktörü Stef Cornelis, fosil yakıtlı şirket araçlarına sağlanan bu desteklerin, Avrupa’nın iklim hedefleriyle çeliştiğini vurguladı. Cornelis, “Vergi mükelleflerinin parası, Avrupa'nın yeşil geçişine aykırı bir teknolojiye akıtılıyor” diyerek, sübvansiyonların acilen elektrikli araçlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, yalnızca Birleşik Krallık, şirket araçlarının elektrikli modellere geçişini teşvik eden mali destekler sunuyor.

Avrupa Komisyonu fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltmayı hedefliyor

Avrupa Komisyonu, bu sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılmasını ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını hedefliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni iklim şefi Wopke Hoekstra’ya gönderdiği bir mektupta, fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Komisyon, bu hamlenin elektrikli araçlara daha fazla destek sağlamak için kritik bir adım olduğunu belirtti.