Abone sayısı ve gelirini açıklayan Netflix’ten zam kararı

Abonelerine çeşitli film ve dizilerden oluşan çok kapsamlı bir arşiv sunan Netflix, 2024’ün dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Netflix yılın son çeyreğinde 10,2 milyar dolar gelir etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 8,8 milyar dolarlık gelire göre yüzde 16 artışa karşılık geliyor.

Şirketin net kârı da son çeyrekte 1,9 milyar dolar açıklandı. Netflix’in bir önceki yılın aynı dönemindeki net kârı ise 938 milyon dolar açıklanmıştı.

Netflix’in dünya genelinde ne kadar abonesi var

Türkiye’de de milyonlarca abonesi bulunan Netflix’in abone sayısındaki artış da sürüyor. Şirketin abone sayısı 2024’ün son çeyreğinde 18,9 milyon artış gösterdi.

Çeyrek bazında en yüksek abone artışını yakalayan Netflix’in dünya genelindeki abone sayısı ise 301,6 milyona ulaştı.

Netflix abonelik ücretlerini artırdı

Öte yandan Netflix yeni yatırımlara alan açmak için ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de çoğu planda fiyatlarına zam yaptı.

ABD'deki yeni fiyatlandırmaya göre, Netflix'in reklamsız standart planı 2,50 dolarl artışla aylık 15,49 dolardan 17,99 dolara çıkacak.

Bu gelişmenin ardından Netflix Türkiye’de abonelik ücretlerine zam gelip gelmediği merak konusu oldu.

Netflix’in zam kararı açıkladığı ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Netflix geçen yıl Türkiye fiyatlarında iki kez zam yapmıştı.

Temmuz ayında yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte Netflix abonelik planları ücretleri şöyle şekillenmişti:

Netflix Temel Plan Aboneliği: 149,99 lira

Netflix Standart Plan Aboneliği: 229,99 lira

Netflix Özel Plan Aboneliği: 299,99 lira