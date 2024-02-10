Accor, Türkiye’de 100 otele ulaşacak

Hamide HANGÜL-DÜNYA

Dünyada 110’dan fazla ülkede 5 bin 500’den fazla oteli bulunan, Türkiye’de ise 68 otele sahip Accor, yeni markalar getirmeye ve otel sayısını artırmaya devam edecek. Accor Türkiye Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, Türkiye ve bölgedeki yatırım stratejileri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: “Türkiye'deki turizme yönelik pazar talebi ve eğilimleri, uluslararası ziyaretçi sayısı, iç turizmin büyümesi ve uzun süreli konaklama potansiyeli gibi faktörleri değerlendiriyoruz. Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahip ve Accor olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte büyümemiz Türkiye pazarına girmemiş olan ulaşılabilir yaşam tarzı segmentindeki markalarımızla da olacak. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye’de ilk etapta 2024 yılının sonuna kadar 14 otel yatırımı planlıyoruz ve Türkiye’deki otel sayımızı 5 yıl içerisinde 100’e tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz, mevcut otellerimizi ve tatil köylerimizi genişletmenin yanı sıra Handwritten Collection gibi yeni markaları şemsiyemiz altına getirmeyi ve ibis ailesi altındaki markalarımızı genişletmeyi de içeriyor. Türkiye’ye henüz gelmemiş ve gelebilecek 30 markamız daha var.”

Türkiye’de 2023 yılında 1.9 milyon misafir ağırladık

Otellerin doluluk oranlarının birkaç farklı kritere dayandığını vurgulayan Köseoğlu, 2023 yılında Accor bünyesindeki otellerin dolulukları hakkında bilgi verdi. Köseoğlu, şöyle devam etti: “Swissôtel Çeşme Resort and Spa, Swissôtel Uludağ Bursa ve Mövenpick Diyarbakır gibi önemli yatırımlarla portföyümüzde önemli kilometre taşlarına imza attık. 2023 yılında Türkiye'deki otellerimizde toplam 1 milyon 930 bin misafir ağırladık. Bu rakamın yüzde 40'ını yerli, yüzde 60'ını ise yabancı misafirlerimiz oluşturdu. Yerli turistlerin otellerimizi tercih etmesinde, yerli tatilcilerin turizm faaliyetlerine olan ilgisi ve iç turizmde yaşanan artış etkili oldu. Yabancı misafirlerin ilgisini çeken başlıca faktörler arasında ise Türkiye'nin zengin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri, plajları, gastronomisi ve turistik aktiviteleri sayılabilir. Ayrıca yatırımlarının artması, kalitenin yükseltilmesi, hizmet standartlarının iyileştirilmesi de yabancı misafirleri çekiyor.”