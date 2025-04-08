Acemoğlu'ndan uyarı geldi: Trump’ın politikaları ABD’nin cari açığını derinleştirebilir

Acemoğlu, ABD'nin cari açığının finansal hesabı fazlasına eşit olduğu bilgisinin genellikle doğru kabul edildiğini ancak Trump’ın politikalarının bu denklemi sarsabileceğini söyledi.

ABD'nin cari açığının büyük ölçüde yabancıların Amerikan varlıklarına olan talebinden kaynaklandığını vurgulayan Acemoğlu, Trump’ın gümrük tarifeleri ve müttefiklere yönelik agresif söylemlerinin, ABD varlıklarını daha az cazip hale getirebileceğini belirtti.

Acemoğlu “ABD’nin varlıkları daha az güvenli ve daha belirsiz hale gelirse, yabancı sermaye girişinin azalması beklenebilir. Bu da ABD sermaye hesabını olumsuz etkilerken, cari hesabın iyileşmesine yol açabilir. Ancak bu durum, ABD için bir 'Pirus zaferi' olabilir,” dedi.