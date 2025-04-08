Acemoğlu'ndan uyarı geldi: Trump’ın politikaları ABD’nin cari açığını derinleştirebilir
Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, X'te (Twitter) yaptığı açıklamada, ABD'nin cari açığının gelecekte daha büyük bir sorun haline gelebileceğine dikkat çekti. Acemoğlu, Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve dış politika adımlarının, ABD'nin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
Acemoğlu, ABD'nin cari açığının finansal hesabı fazlasına eşit olduğu bilgisinin genellikle doğru kabul edildiğini ancak Trump’ın politikalarının bu denklemi sarsabileceğini söyledi.
ABD'nin cari açığının büyük ölçüde yabancıların Amerikan varlıklarına olan talebinden kaynaklandığını vurgulayan Acemoğlu, Trump’ın gümrük tarifeleri ve müttefiklere yönelik agresif söylemlerinin, ABD varlıklarını daha az cazip hale getirebileceğini belirtti.
Acemoğlu “ABD’nin varlıkları daha az güvenli ve daha belirsiz hale gelirse, yabancı sermaye girişinin azalması beklenebilir. Bu da ABD sermaye hesabını olumsuz etkilerken, cari hesabın iyileşmesine yol açabilir. Ancak bu durum, ABD için bir 'Pirus zaferi' olabilir,” dedi.
ABD cari açığında Trump’ın bir Pirus zaferi arifesinde olabilir miyiz?— Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) April 8, 2025
Ders kitapları cari açığın finansal hesabı fazlasına eşit olduğunu yazar. ABD'nin cari hesap açığına sahip olması kısmen varlıklarının (hazine bonoları, özel kesim borç ve senetleri) yabancılar için cazip…