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Acemoğlu'ndan uyarı geldi: Trump’ın politikaları ABD’nin cari açığını derinleştirebilir

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, X'te (Twitter) yaptığı açıklamada, ABD'nin cari açığının gelecekte daha büyük bir sorun haline gelebileceğine dikkat çekti. Acemoğlu, Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve dış politika adımlarının, ABD'nin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

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Acemoğlu'ndan uyarı geldi: Trump’ın politikaları ABD’nin cari açığını derinleştirebilir
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Acemoğlu, ABD'nin cari açığının finansal hesabı fazlasına eşit olduğu bilgisinin genellikle doğru kabul edildiğini ancak Trump’ın politikalarının bu denklemi sarsabileceğini söyledi.

ABD'nin cari açığının büyük ölçüde yabancıların Amerikan varlıklarına olan talebinden kaynaklandığını vurgulayan Acemoğlu, Trump’ın gümrük tarifeleri ve müttefiklere yönelik agresif söylemlerinin, ABD varlıklarını daha az cazip hale getirebileceğini belirtti.

Acemoğlu “ABD’nin varlıkları daha az güvenli ve daha belirsiz hale gelirse, yabancı sermaye girişinin azalması beklenebilir. Bu da ABD sermaye hesabını olumsuz etkilerken, cari hesabın iyileşmesine yol açabilir. Ancak bu durum, ABD için bir 'Pirus zaferi' olabilir,” dedi.