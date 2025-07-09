Açık iş sayısı özelde azaldı kamuda arttı

Türkiye İş Kurumu (İŞ­KUR) verilerine göre yı­lın ilk altı ayında özel sek­tördeki açık iş sayısı yüzde 11,07 oranında azaldı. Kamu tarafın­dan ilan edilen açık iş sayısında ise yüzde 16,42 oranında artış ol­du. Özel tarafında 1 milyon 177 bin açık iş ilanı varken kamudaki sayı 18 bin 947 oldu. Toplam açık iş ilanı sayısı geçen yılın aynı ayı­na kıyasla yüzde 10,74 azalarak 1 milyon 195 bin 954’te kaldı. Hazi­ran ayı özelinde kamunun açık iş ilanlarındaki yüzde 139’luk artış dikkat çekti. Geçen sene haziran­da 452 olan sayı bu yıl haziranda bin 84’e yükseldi. Sektörler itiba­rıyla en fazla açık iş 419 bin 816 ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş, “turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis ele­manı" mesleklerinde oldu.

759 bin kişi işe yerleştirildi

2025 yılının ilk altı ayında 2024 yılının aynı dönemine göre işe yerleştirmede yüzde 10, aktif işgücü programlarında yüzde 24 artış olduğunu bildirildi. Kurum 759 bin 945 kişinin işe yerleşti­rilmesine aracılık etti. Ocak-Ha­ziran 2025 döneminde kurum ta­rafından yürütülen aktif işgücü programlarından yararlananla­rın sayısı 39 bin 311 kişiye ulaştı. Bu dönemde ayrıca 1 milyon 637 bin 716 bireysel görüşme, öğren­cilere yönelik danışmanlık hiz­metleri kapsamında 13 bin 890 okul ziyareti ve işveren danış­manlığı kapsamında 471 bin 418 işyeri ziyareti gerçekleştirildi.

Kayıtlı işsiz sayısı azaldı

Ocak-Haziran 2025 dönemin­de sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörün­de “imalat” alanında; meslekle­re göre ise en fazla işe yerleştir­me sırasıyla “turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevli­si (silahsız) ve reyon görevli­si” mesleklerinde oldu. İŞKUR Ocak-Haziran 2025 döneminde 287 bin 353 kadın, 243 bin 239 genç, 25 bin 260 engelli ve 148 bin 853 yükseköğrenim mezu­nunu işe yerleştirmeye aracı­lık etti. Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da 2 milyon 85 bin 273 kişi olarak ilan edil­di. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,3’ü erkek, yüzde 50,7’si kadın, yüzde 21,7’si 15-24 yaş grubundan ol­du. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azaldı. İŞKUR verilerine göre yı­lın ilk beş ayında 717 bin 149 ki­şi işsizlik ödeneği başvuru yaptı. Bu kişilerden 346 bin 512’si iş­sizlik ödeneği aldı.

İhtiyaçlara yönelik adımlar kalkınmaya destek oluyor

İŞKUR verilerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarını başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

İşsizlik Sigortası Fonu 21,5 milyar TL daha arttı

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı haziran ayında bir önceki aya göre 21 milyar 587 milyon 928 bin TL arttı. İŞKUR’un “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”nde yer alan verilere göre, mayıs sonu itibarıyla 446 milyar 369 milyon 483 bin TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı, haziran sonunda 467 milyar 957 milyon 411 bin TL seviyesine yükseldi. Fon varlığının yüzde 74,88’i tahvilde, yüzde 24,21’i mevduatta ve yüzde 0,91’i Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi. 2025 Haziran dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 456 bin 48 kişiye 5 milyar 163 milyon 883 bin 988 TL işsizlik ödemesi yapıldı.