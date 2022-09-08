Açık iş sayısı yıllık bazda yüzde 2,3 arttı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 234 bin 907 oldu.

İŞKUR'un aylık istatistik raporuna göre, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 33,6 artışla 1 milyon 565 bin 856 açık iş alındı.

Açık işlerin 98,6’sı özel sektörden alınırken sektörler itibarıyla en fazla açık iş 639 bin 944 ile imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde yer aldı.

Ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalış göstererek 3 milyon 343 bin 638 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,7 artış yaşandı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6’sı erkek, yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 36,4’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 61 bin 698’i (%63,3) erkek, 35 bin 835’i (%36,7) kadın olmak üzere 97 bin 533 işe yerleşme gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 920 bin 051 işe yerleştirmeye aracılık edildi.