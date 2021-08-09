Açık iş sayısı yüzde 69 arttı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,3 artışla 160 bin 926 oldu.

İŞKUR'un aylık bülteninde yer alan bilgiye göre, 2021 yılının ilk 7 ayında 940 bin 738 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 98,8’i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (435.800 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş “Satış Danışmanı, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde görüldü.

Kayıtlı işsiz sayısı ve işe yerleştirme

Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış göstererek 2 milyon 995 bin 607 kişi oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,2’si erkek, yüzde 47,8’i kadın, yüzde 37,9’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 593’ü (yüzde 63,6) erkek, 44 bin 938’i (yüzde 36,4) kadın olmak üzere 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti.

2021 yılında ise 615.480 işe yerleştirmeye aracılık edildi.