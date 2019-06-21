Açık parfüm pazarı hızla büyüyor

21 Haziran 2019

50 ml’lik şişelerde 50 ila 200 euro/dolar düzeyinden başlayan parfüm fiyatları, dövizdeki yükselişle bağlı olarak tüketicilerin yabancı markalı parfümlere ulaşmasını da zorlaştırıyor. Türkiye'de tüketicilerin artan talebi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’ndan lisanslı, uluslararası standartlarda üretim yapan markaların oluşturduğu açık parfüm pazarı her yıl ciddi bir büyüme kaydediyor.

Türkiye'de önde gelen parfüm üreticilerinden biri olarak gösterilen ve halihazırda yurt dışında 170 nokta olmak üzere toplamda 400’ü aşkın şube ile faaliyetlerini gösteren Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu açık parfüm pazarı ula ilgili en çok merak edilen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Yerli parfüm üretimi kaliteli kokulara ulaşma şansını artırdı"

Yerli parfüm üretiminin artmasıyla her gelir düzeyinden tüketicinin kaliteli parfüme uygun fiyatlarda ulaşma şansı bulduğunu belirten Loris Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu şu bilgileri verdi:

“Tüketicilerin açık parfüm seçerken akıllarına gelen en önemli soruların başında doğrudan tenlerine değen parfümlerin kalitesi geliyor. Kalite konusunu açık parfümler için geniş bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Kaliteden kasıt olarak , açık parfümün insan sağlığına yönelik zararları akla geliyorsa şunu altını çizerek belirtmekte fayda var. Marka yatırımı yapmış açık parfüm üreticileri de orijinal parfüm markalarının kullandığı esans ve hammaddeleri kullanıyorlar. Loris Parfüm özelinde Gebze’de bulunan 5000 m2’lik üretim tesisimizde Türkiye’de geçerli olan tüm üretim standartlarında; Avrupa Birliği ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz. IFRA standartlarına uygun hammaddeler kullanıyoruz. Avrupa Birliği, IFRA ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz ve bu ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarında satışa sunuyoruz. Tüm açık parfümlerimiz, tüm oda kokularımız, deodorantlarımız ve diğer ürünlerimizde kullandığımız esanslarımızı Türkiye ve Avrupa’nın en kaliteli ve uzman firmalarından temin ediyoruz. İnsan sağlığına ve doğaya zarar verecek herhangi bir hammadde üretimimizde yer almıyor” dedi.



Açık parfümler sahte midir?

Fehmi Okuyucu yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla dev mağazalar zinciri olan Loris'in , 2006 yılından bu yana açık parfüm pazarında faaliyet gösterdiğini belirterek

"Türkiye’de bu sektörün yeni konuşulmaya başlandığı yıllarda doğan Loris geçen sene 15 milyon şişe parfüm üretimine kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşmüş durumda" dedi. .Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyaya seslenen Loris'in sahte parfüm üreticilerine karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçladığını anlatan Okuyucu, “Sahteciliği bir konuda, insanları yanıltmak gibi basit bir tanımla ele alırsak, açık parfüm markalarının asla sahte parfüm markalarıyla karıştırılmaması gerektiğini net olarak söyleyebiliriz” dedi.

"Orijinal parfüm kılığına giren parfümlere dikkat"

Okuyucu, bu konunun tüketici tarafından dikkate alınması gereken çok önemli bir nokta olduğunu dile getirerek şunları söyledi :

“Orijinal bir parfümün kılığına girerek, hangi üretim süreçlerinden geçtiği belli olmayan bazı kimyasal karışımları yine orijinali taklit edilerek üretilmiş şişelerle tüketiciye ulaştırmak tamamen bir sahteciliktir. Tüketici paketten şişeye kadar kandırılır. Kokunun test şişeleri bazen orijinal tutulur ve tüketici aldığı şişenin de orijinal olduğuna inandırılır. Açık parfümde marka olmayı başarmış bir üreticiyi, Loris Parfüm gibi dünyanın dört bir yanındaki markalarla tüketicisine ekonomik fakat kaliteli ürün sunan bir tüketiciyi bu tür üreticilerle karıştırmamak gerekir. Bilinçli tüketici, sokakta, mümkün olmayan bir fiyatla orijinal olduğu iddia edilerek satılan parfümlerle, en işlek cadde ve AVM’lerde ulaştığı açık parfüm üreticilerinden aldığı parfümler arasındaki kalite farkı konusunda bilinçlendirilmelidir. Loris Parfüm olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.



"Görünene değil, görünmeye yatırım yapıyoruz"

Hali hazırda 1000 kişiye istihdam sağlayan bir marka olarak büyüyen maliyetlerini tüketicilere yüklemediklerini belirten Fehmi Okuyucu,şu görüşleri dile getirdi:

“Ucuz demek kalitesiz demek değildir. Loris Parfüm, sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında bir marka olarak kabul görüyor. Satış kanallarımıza doğrudan ürün sağlıyoruz, reklam maliyetlerini optimum bir düzeyde tutuyoruz. Görünene değil, görünmeyen değerlere yatırım yapıyoruz. Bir açık parfüm markası olarak, koku uzmanları ve kimyagerlerin yönetiminde InoLab (Innovative Fragrance Laboratory) laboratuvarlarımıza, mağaza çalışanlarımızın eğitimlerine ve ürünlerimizin kalitesine odaklanıyoruz. TV reklamları, dünyanın dört bir yanında billboardlar gibi pahalı mecralarda bizi görmeyişinizin nedeni bu maliyetlerin satış fiyatlarımıza etki etmemesi için dikkat ediyor olmamız. Tüketicilerimize her gün kullanımlarına uygun kaliteli ürünler üretirken, şişe maliyetlerimizden, kutularımızın maliyetlerine kadar özenli davranıyoruz. Burada önemli olanın müşteri mutluluğu olduğunu, markamızın itibarı olduğunu düşünüyor ve ekonomik açık parfüm pazarının en güvenilen markası olmak için çaba gösteriyoruz”.