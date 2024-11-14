Açıklamaları piyasada yön belirleyecek: Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’ın üzerinde

Küresel piyasalarda yatırımcılar, enflasyon baskıları ve gelecekteki korumacı politikaların etkileri nedeniyle yön arayışına devam ediyor. Bu süreçte gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı ekonomik değerlendirmelere çevrilmiş durumda. Powell'ın açıklamaları, para politikasının yönü ve Fed'in enflasyonla mücadele stratejileri hakkında önemli ipuçları verecek.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemleri, Fed'in enflasyonu hedef seviyelere çekme sürecinin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etti.

Bu endişeler, yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın olası korumacı politikalarıyla birleşerek risk iştahını azaltıyor ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırıyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,48 ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı şekilde dolar endeksi de 106,7 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon verilerinin olumlu seyrettiğini belirterek, sürecin devam etmesi gerektiğini vurguladı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonla mücadelenin “son düzlükte” olduğunu, ancak para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin teknoloji devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın yeni kurulacak Hükümet Verimlilik Departmanı'na başkanlık edeceği haberi sonrası Tesla hisseleri yüzde 0,5 yükseldi. Bitcoin ise Trump'ın yeniden seçilmesiyle rekor seviyelere çıkarak 93 bin doları test ettikten sonra 89 bin 501 dolara geriledi.

Asya borsalarında, Çin’in ABD’nin korumacı politikalarına karşı yüksek tarifelerle karşılaşma endişesi piyasalara yansıdı. Avrupa borsaları ise ABD enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları, Euro Bölgesi ekonomisi ve olası ABD tarifeleri ile ilgili endişelerle yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB’nin yılın son toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

* 13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme

* 13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

* 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

* 15.30 Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

* 16.30 ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

* 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

* 23.00 ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması