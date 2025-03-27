Açıkta satılan ürünler için sağlık uyarısı: Bayram alışverişi yaparken dikkat!

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı, bayram alışverişinde çikolata, lokum ya da bayram şekeri satın alırken tüketicinin ambalajın görselliğine değil, ürünün arkasındaki içeriğe bakılmasına ve etiket bilgileri eksik olan, firma adı, üretim adresi bulunmayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüketicilere yaptığı uyarıları Buğdaycı şu sözlerde sürdürdü: "Vatandaşlarımıza, özellikle gıda ürünlerinde yalnızca fiyat odaklı davranmamalarını tavsiye ediyoruz. Ucuzluğuyla öne çıkan, ancak içeriği ve üretim şartları belli olmayan ürünler, kısa vadede cazip görünse de uzun vadede sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. Glikoz şurubu, yapay aroma ve renklendirici içeren, üretim yeri belli olmayan, denetimsiz ürünler özellikle çocuklarımızın sağlığı için tehlike arz ediyor" dedi.

"Muhafaza koşulları büyük önem taşıyor"

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, açıkta satılan ürünlerin sağlığa verebileceği zararlar konusunda açıklamada bulundu: "Güneş ışınlarına, toz, toprağa maruz kalmasından dolayı açıkta satılan ürünleri tasvip etmiyoruz. Ürünler açıkta satıldığında doğru muhafaza edilmesi gereken koşullar sağlanamıyor. Özellikle çikolatalar, şekerlemeler, bunlar sıcaklık hassasiyeti olan ürünler ve ambalajsız bir şekilde satılması doğru değil" ifadelerini kullandı.