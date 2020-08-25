25 Ağustos 2020

Rakipbul Genel Koordinatörü Cem Durul, bugün saat 17:00'de DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

Rakipbul Genel Koordinatörü Cem Durul: 11 Mart’ta pandemi çıkınca adeta “gol geliyorum” demişti. Halı sahalarda devirler iflaslar başladı. 10 bin halı saha var. Yaklaşık 100 bin kişinin istihdamını ilgilendiriyor. Halı sahalar 12 Ağustos'ta 25 maddelik önlem paketi ile açıldı. Ancak bütünü henüz açılamadı. Mevsim etkisi de bu dönemde olumsuz. Halı sahalar ve futbol, erkeklerin ilgi gösterdiği alanlar. Genelde erkekler takım sporlarını yapmayı, kadınlar bireysel sporları yapmayı seviyor. Açılan sahalarda, pandemi ile ilgili kurallara titizlikle uyuluyor. Süreç güzel yürütülüyor. Önce halı sahalarda maç yapan insanlardık. Her hafta değişik takımlarla maç yapacak bir platform hayal ettik. Rakipbul bu düşünceden doğdu: rakipbul.com. Kurduktan sonra rakipbul.com’a katılımlar hızlı oldu. Bugün 14 bin takım kayıtlı. 250 bin oyuncusu olan bir lig olduk. Türkiye’nin en büyük amatör spor organizasyonuyuz. Şu anda dünyada canlı yayınlanan halı saha şampiyonaları düzenler hale geldik"

