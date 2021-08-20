Açılan şirket sayısı 7 ayda yüzde 14 arttı

ANKARA DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin açılan kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre Ocak-Temmuz döneminde açılan şirket sayısı yüzde 13.8 artarak, 61 bin 404’e yükseldi. Kooperatif sayısı yüzde 2.3 artarak 835’e çıkarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8.1’lik azalışla 15 bin 880’e indi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 10.8 azalarak 6 bin 465’e, kooperatif sayısı yüzde 13.3 azalarak 273’e, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13.7 azalarak 12 bin 26’ya düştü.

Temmuz ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 29.6 azalarak 10 bin 202’ye gerilerken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15.8 azalarak 1505’e geriledi.