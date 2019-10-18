Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı

18 Ekim 2019

Dr. H. Bader Arslan

Bu sabah açıklanan verilere göre Eylül ayında açılan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 20 artışla 7.696 oldu.

Açılan şirket sayısında son 10 yılın ortalaması 5.200, son 3 yılın ortalaması ise 6.600. Bu açıdan eylül ayındaki veri ortalamaların üzerinde olması açısından önemli.

Açılan şirket sayısı ekonomideki canlanma ve durgunluğun bir işareti olarak kabul edilebilir.

2019 yılında geride bıraktığımız 9 ayın 7’sinde açılan şirket sayısında azalma, sadece 2’sinde artış oldu.

İlk 9 ayın toplamında açılan şirket sayısı 60.905 oldu. Açılan şirket sayısında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 7.2’lik bir gerileme olsa da bugün açıklanan verideki yüksek artış önümüzdeki aylar için pozitif bir işaret gibi görülebilir.

Açılan şirket sayısı ekonomideki hareketliliğin bir göstergesi olduğu için genel olarak işsizlik ile ters yönlü hareket ediyor. Aşağıdaki grafik bu ilişkiyi göstermek amacıyla hareketli ortalamalar alınarak hazırlandı.