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Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi

Türk-İŞ, nisan ayında Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 liradan 2 bin 374 liraya yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi
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Türk-İŞ, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 732 lira olarak belirlendi.

Mart ayında açlık sınırı 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 lira düzeyindeydi. 

Türk-İŞ, nisan ayınd agıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,23; yıllık bazda ise yüzde 12,68 arttığını duyurdu.

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