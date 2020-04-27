Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi

27 Nisan 2020

Türk-İŞ, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 732 lira olarak belirlendi.



Mart ayında açlık sınırı 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 lira düzeyindeydi.



Türk-İŞ, nisan ayınd agıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,23; yıllık bazda ise yüzde 12,68 arttığını duyurdu.