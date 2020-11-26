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Açlık sınırı 2 bin 516 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ son araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin gıda için harcaması gereken asgari tutar yüzde 1,39 arttı. Böylece Türkiye'de açılık sınırı olarak kabul edilen bu tutar 2 bin 516 liraya ulaşmış oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması  gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında  artış gösterdi. Yılın ilk on bir ayı  itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 16,37 oranında oldu. Gıda  enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 19,68 olarak  gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 15,47 olarak  hesaplandı.

TÜRK-İŞ Araştırmasına göre, 2020 Kasım ayında dört kişilik bir  ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması  gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516,67 TL, gıda  harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),  ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu  diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı)
8.197,62 TL, bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3.073,63
TL oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda  bu ay önemli bir fiyat değişikliği  tespit edilmemiştir. Süt ve yoğurt fiyatı genel olarak geçtiğimiz aya  göre aynı kalırken, peynir ürünlerinde rekabet ve çeşitlilik,  marketlere göre değişiklik göstermektedir. Hesaplamada ağırlıklı  olarak beyaz peynir fiyatı temel alınmaktadır. Ancak burada dikkati  çeken bir husus, market tezgâhında açık olarak satılan beyaz peynirin  kutuda satılan peynirden daha pahalı olmasıdır.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta   kıyma ve kuşbaşı et fiyatı yine değişmemiştir. Ancak tavuk fiyatı  geçtiğimiz aya göre yüzde 13,90 oranında artmıştır. Sakatat  ürünlerinden (ciğer, yürek, böbrek) dana ciğerinin fiyatı yine artmış  ve neredeyse kilogram fiyatı kuşbaşı ete ulaşmıştır.  Balık fiyatları,  geçtiğimiz aya göre fazla değişmemiş, ancak hesaplamada ağırlıklı yer  alan hamsi, istavrit gibi çok tüketilen balık ürünlerinde beklenen  fiyat gerilemesi de görülmemiştir. Geçtiğimiz aylarda fiyatı sürekli  artan yumurta fiyatı bu ay tanede "1 kuruş" azalmıştır. Bakliyat  ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.)  fiyatlarında bu ay artış dikkati çekmiştir. Yeşil mercimek, nohut ve  barbunyada artış tespit edilmiş, diğerlerinde değişiklik olmamıştır.

Geçtiğimiz ay bazı marketlerde -tedarikte yaşanan sıkıntı  gerekçesiyle- kısa bir süre raflarda yer almaya kuru fasulye yapılan  zamla yeniden satışa sunulmuştur.

Sebze-meyve fiyatları en fazla değişiklik gösteren harcama  grubudur. Mevsim şartlarına göre kapsamdaki ürünler farklılık  göstermektedir. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,71 TL  olarak hesaplanmıştır. Geçen aya göre meydana gelen gerileme büyük  ölçüde meyve fiyatlarından kaynaklanmıştır. Ekim ayında 7,45 TL olarak  hesaplanan ortalama meyve fiyatı bu ay 6,77 TL olmuştur. Ancak geçen  ay 6,48 TL olarak hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,68 TL olmuştur.

Hesaplamada bu ay 20 sebze ve 11 meyve olmak üzere toplamda 31  ürün dikkate alınmıştır. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi-  pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alınmış, ürünlerin tek tek  ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam  miktarından hareket edilmiştir.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu  grupta  bu ay pirinç, bulgur ve irmik fiyatında artış tespit edilmiş,  diğerlerinde bir fiyat değişikliği görülmemiştir.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden  tereyağı, margarin  ile zeytinyağı, ayçiçeği yağı fiyatı aynı kalmıştır. Hesaplamada  dikkate alınan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da bu ay  değişmemiştir. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.)  ürünlerinde önemli bir fiyat değişikliği olmamıştır. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı -satıcının ifadesiyle 'zaten  fazla talep olmadığından'- aynı kalmıştır. Çay ve ıhlamur yanı sıra  bal, reçel, pekmez, şeker ve tuz fiyatı ile salça fiyatı da bu ay  fiyatı aynı kalan ürünler arasında yer almıştır."