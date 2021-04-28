Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart ayı sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 735 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı), 8 bin 911 TL olarak belirlenirken, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 316 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı bir yıl öncesine göre 391 TL ve aile bütçesi 1.273 TL artış gösterdi. Yılın ilk üç ayı sonunda, hesaplamaya temel alınan hane halkının toplam harcamasına gelen ek yük 476 TL oldu.

Şubat ayında 'açlık sınırı' 2 bin 719 lira, 'yoksulluk sınırı' 8 bin 856 lira, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplanmıştı.