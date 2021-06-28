Açlık sınırı 2 bin 865 TL'ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın haziran ayı sonuçlarını yayınladı.

TÜRK-İŞ araştırmasının sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.864,82 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.331,67 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.473,37 TL oldu. Mayıs ayında açlık sınırı 2.830; yoksulluk sınırı ise 9.218 TL olarak açıklanmıştı.

Gıda fiyatları yüzde 1,22 yükseldi

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,08 olarak hesaplandı.

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Araştırmaya göre gıda ürünlerinde yaşanan değişimler şöyle gerçekleşti: