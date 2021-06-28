Açlık sınırı 2 bin 865 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ, açlık sınırının 2.865 TL'ye, yoksulluk sınırının 9.332 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın haziran ayı sonuçlarını yayınladı.
TÜRK-İŞ araştırmasının sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.864,82 TL'ye çıktı.
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.331,67 TL'ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.473,37 TL oldu. Mayıs ayında açlık sınırı 2.830; yoksulluk sınırı ise 9.218 TL olarak açıklanmıştı.
Gıda fiyatları yüzde 1,22 yükseldi
TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında artış gösterdi.
Yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,08 olarak hesaplandı.
Beyaz peynirin gramajı düştü, et fiyatı zamlandı
Araştırmaya göre gıda ürünlerinde yaşanan değişimler şöyle gerçekleşti:
- Sütte beklenen fiyat artışı 'şimdilik' gerçekleşmedi.
- Kutuda satılan beyaz peynirde gramaj 700 grama kadar düştü.
- Kurban Bayramı öncesi kuşbaşı etin kilogram fiyatı 3 ve kıyma kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi.
- Yumurta fiyatı yükseldi.
- Bakliyat ürünleri ortalamada fiyatın artışı görüldü.
- Yaş sebze-meyve fiyatlarında artış devam etti.
- Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 TL olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,90 TL olarak hesaplandı.
- Geçen ay kilogramı 8,50 olan meyve fiyatı ise bu ay 8,54 olarak hesaplandı