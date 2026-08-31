Açlık sınırı 37 bin TL'yi aştı, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL'ye yükseldi

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Türkiye'de temel ihtiyaçların aile bütçesi üzerindeki yükünü ortaya koyan yeni veriler açıklandı. TÜRK-İŞ'in çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini belirlemek amacıyla her ay gerçekleştirdiği araştırmanın Ağustos 2026 sonuçları, özellikle gıda harcamalarındaki artışın sürdüğünü gösterdi.

Açlık sınırı Ağustos 2026'da ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması 37 bin 388,30 TL'ye yükseldi.

Bu tutar yalnızca ailenin gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli harcamayı ifade ediyor.

Yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL'ye çıktı

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar hesaba katıldığında dört kişilik bir ailenin aylık toplam harcama ihtiyacı çok daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

TÜRK-İŞ, Ağustos 2026 yoksulluk sınırını 121 bin 786 TL olarak hesapladı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 48 bin TL'yi geçti

Araştırmada tek başına yaşayan bir çalışanın karşı karşıya olduğu aylık yaşam maliyeti de hesaplandı.

Buna göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48 bin 305,38 TL oldu.

Mutfak enflasyonu ağustosta yüzde 1,21 arttı

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı.

Gıda harcamalarındaki son 12 aylık değişim ise yüzde 37,90 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,33'e ulaşırken, yılın ilk sekiz ayındaki artış oranı yüzde 24,03 oldu.

TÜRK-İŞ'in Ağustos 2026 geçim tablosu

Ağustos ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin yalnızca yeterli ve dengeli beslenebilmesi için ayda 37 bin 388,30 TL gerekiyor. Gıda dışındaki zorunlu ihtiyaçlar da hesaba katıldığında ihtiyaç duyulan aylık tutar 121 bin 786 TL'ye yükseliyor. Tek başına yaşayan bir çalışanın hesaplanan aylık yaşama maliyeti ise 48 bin 305,38 TL seviyesinde bulunuyor.