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Açlık ve yoksulluk sınırları yükseldi

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde 1,523 liraya, yoksulluk sınırı 4,960 liraya yükseldi.

Açlık ve yoksulluk sınırları yükseldi
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,523 liraya, yoksulluk sınırının ise 4,960 liraya yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Ankara'da dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Eylül'de, bir önceki aya göre yüzde 1.19 arttı.

Açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında açlık sınırı 1,386 lira, yoksulluk sınırı 4,515 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,505 lira, yoksulluk sınırı 4,901 liraydı.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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