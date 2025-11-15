Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar: TV8'in halka arzı için SPK’ya başvurdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., halka arz olmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda şirket hem sermaye artırımı hem de ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, TV8’in çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye yükseltilecek.

Mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanırken sermaye artışının tamamı nakit karşılığı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Acun Medya Holding’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay, ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Böylece toplam 35 milyon TL nominal değerli 35 milyon adet payın halka arzı planlanıyor.

Taslak izahnameye göre, SPK’nın onayı sonrası kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecek.