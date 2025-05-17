Ada Kıbrıs’ın tanıtımına 122 milyon TL kaynak
Kuzey Kıbrıs adasının gastronomiden konuta, spordan sağlığa tüm alanlarda tanıtımı için başlatılan Ada Kıbrıs projesi için 2024 yılından bugüne 122 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplam kaynağın 21 milyar TL’ye ulaştığını söylerken, Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, “Kıbrıs’ı, yeni bir anlatımda Türkiye’de görünür kılmak istiyoruz” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Geçen yıl Kuzey Kıbrıs adasının gastronomiden spora, sağlık turizminden eğlenceye tüm alanlarda tanıtımı için başlatılan Ada Kıbrıs projesi için 2024 yılından bugüne 122 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Ada Kıbrıs iletişim kampanyası bir törende İstanbul’da tanıtıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ada’ya master plan kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında yürütülen bu kapsamlı iş birliğiyle, planlama, fizibilite ve tanıtım projeleriyle daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu belirterek, “Toplam mali işbirliğimiz 21 milyar TL’ye ulaştı. Bugüne kadar Ada’ya ayrılan en yüksek kaynak olarak da rekor kırdı” dedi. Ada Kıbrıs projesi kapsamında da 2024 yılından bu yana turizm ve kültür alanında tahsis edilen toplam kaynağın 122 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Yılmaz, “Bu kaynak, sürecin mali temellerini güçlendirmiştir. Kampanyayla eş zamanlı yürütülen KKTC Turizm Master Planı, sektörel kalkınmanın yanı sıra kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerleşmesi ve yerel istihdamın artırılması amacıyla şekillendirilmiştir. Gazimağusa Surları’nın yenilenmesinden Salamis Antik Kenti’nin çevre düzenlemesine, Girne Kalesi’nin restorasyon projelerinden müze ve ören yerlerinin geliştirilmesine kadar çok sayıda adım bu kapsamda atılmıştır. Vakıf eserlerinin tespiti, envanteri ve dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmalar da sürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda uygulanan proje destekli turizm kısmi hibe programı kapsamında bugüne kadar 137 projeye yaklaşık 373 milyon lira destek sağlanmıştır. Desteklerle birçok tarihi yapı turizme kazandırılmış, alternatif turizm türleri teşvik edilmiş ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulmuştur.”
KKTC’ye uçuşlarda THY’den müjde bekleniyor
Kuzey Kıbrıs’a 50 yıldır ambargo uygulandığına vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu izolasyonlara karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, THY ile bir toplantı yaptık. Oradan bazı müjdeler gelecek. Vatandaşlarımızın daha pratik ve daha düşük maliyetlerle uçabilmesi için THY bir çalışma yapıyor” açıklamasında bulundu.
959 sinema salonunda gösterilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan “İktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının”, her yıl düzenli güncellendiğini ve dönemin önceliklerine göre şekillendirildiğini söyledi. Ersoy, Ada Kıbrıs kampanyasının, bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkeze alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanıtım faaliyetlerinin geçen yıllarda, büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye harici yurt dışı pazarlarına odaklanmıştı. Bu sene ise Kuzey Kıbrıs’ın özel talebiyle, 2025 yılı tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye hedef pazarı için kullanılması konusunda mutabık kalındı. 2025 yılı tanıtım bütçemizde Kuzey Kıbrıs’ın özel talebiyle Türkiye pazarı önceliklendirildi. Bu çerçevede, 40 ulusal televizyon kanalında, 959 sinema salonunda, Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital mecralarda, en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında, Kıbrıs’ın ruhunu anlatan reklam filmlerimiz milyonlarla buluşturulacak. Bu adımın yanı sıra; İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da ‘Visit North Cyprus’ başlığı altında yürüttüğümüz kampanyalar, Kuzey Kıbrıs’ı hak ettiği küresel görünürlüğe taşıyacak.”
Kıbrıs gazinonun çok ötesinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Ada’nın gazino adası olarak anıldığını, ancak Kuzey Kıbrıs’ın bunun çok ötesinde bir tatil merkezi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Turizm açısından Güney’de ne varsa, Kuzey Kıbrıs’ta daha fazlası var. Denizlerimiz pırıl pırıl, tarihiyle, kültürüyle, geçmişin izleriyle yoğrulmuş bir coğrafyadayız. Bu zenginliği dünya ile paylaşmak istiyoruz. Filmlerimiz, kültürümüz ve mutfağımızı ekranlara taşırken, yüzeysel bir anlatımla artık, ‘Kıbrıs’a gittim’ demek yerine, ‘Kıbrıs’ı yaşadım’ bir kitleyi oluşturmak istiyoruz. Kıbrıs’ı, yeni bir anlatımda Türkiye’de görünür kılmak istiyoruz” diye konuştu.
“100 milyon turist potansiyeli var”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın 1980’lerde 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada 35 bin yatak kapasitesini aştık. O tarihlerde haftada iki sefer yapılırken, şimdi ayda 600 seferle Türkiye’den vatandaşlarımızı adamıza geliyor. Hala güçlü bir potansiyel var. Türkiye’de 80 milyon yaşayan var, 10 milyon Avrupa’da yaşana Türkler, Azerbaycan’dan da 10 milyon eklesek 100 milyon potansiyel var demek. Türk vatandaşlarımızla birlikte herkesi Ada’mıza bekliyoruz” çağrısı yaptı. KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ana vatanda yaşayan vatandaşlarımızın en ücra köşesindekileri de Ada’mıza bekliyoruz” dedi.