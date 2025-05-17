Ada Kıbrıs’ın tanıtımına 122 milyon TL kaynak

Hamide HANGÜL

Geçen yıl Kuzey Kıbrıs ada­sının gastronomiden spo­ra, sağlık turizminden eğ­lenceye tüm alanlarda tanıtımı için başlatılan Ada Kıbrıs proje­si için 2024 yılından bugüne 122 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Ada Kıbrıs iletişim kampanyası bir törende İstanbul’da tanıtıldı. Tö­rende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ada’ya master plan kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında yürütülen bu kapsamlı iş birliğiy­le, planlama, fizibilite ve tanıtım projeleriyle daha sağlam bir yapı­ya kavuştuğunu belirterek, “Top­lam mali işbirliğimiz 21 milyar TL’ye ulaştı. Bugüne kadar Ada’ya ayrılan en yüksek kaynak olarak da rekor kırdı” dedi. Ada Kıbrıs projesi kapsamında da 2024 yılın­dan bu yana turizm ve kültür ala­nında tahsis edilen toplam kay­nağın 122 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Yılmaz, “Bu kaynak, sü­recin mali temellerini güçlendir­miştir. Kampanyayla eş zamanlı yürütülen KKTC Turizm Master Planı, sektörel kalkınmanın yanı sıra kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirlik ilkelerinin yer­leşmesi ve yerel istihdamın ar­tırılması amacıyla şekillendiril­miştir. Gazimağusa Surları’nın yenilenmesinden Salamis Antik Kenti’nin çevre düzenlemesine, Girne Kalesi’nin restorasyon pro­jelerinden müze ve ören yerleri­nin geliştirilmesine kadar çok sa­yıda adım bu kapsamda atılmıştır. Vakıf eserlerinin tespiti, envante­ri ve dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmalar da sürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda uygulanan proje destekli turizm kısmi hibe progra­mı kapsamında bugüne kadar 137 projeye yaklaşık 373 milyon lira destek sağlanmıştır. Desteklerle birçok tarihi yapı turizme kazan­dırılmış, alternatif turizm türleri teşvik edilmiş ve bölgesel kalkın­maya katkı sunulmuştur.”

KKTC’ye uçuşlarda THY’den müjde bekleniyor

Kuzey Kıbrıs’a 50 yıldır ambar­go uygulandığına vurgu yapan Yıl­maz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu izolasyonlara karşı çalışmaları­mızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, THY ile bir toplantı yaptık. Oradan bazı müjdeler gelecek. Vatandaşla­rımızın daha pratik ve daha düşük maliyetlerle uçabilmesi için THY bir çalışma yapıyor” açıklamasın­da bulundu.

959 sinema salonunda gösterilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy, Türkiye ile KK­TC arasında imzalanan “İktisa­di ve mali işbirliği anlaşmasının”, her yıl düzenli güncellendiğini ve dönemin önceliklerine göre şekil­lendirildiğini söyledi. Ersoy, Ada Kıbrıs kampanyasının, bu yılki ta­nıtım faaliyetlerinin merkeze alın­dığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanıtım faaliyetlerinin geçen yıllarda, büyük ölçüde Ku­zey Kıbrıs’ın Türkiye harici yurt dışı pazarlarına odaklanmıştı. Bu sene ise Kuzey Kıbrıs’ın özel tale­biyle, 2025 yılı tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye he­def pazarı için kullanılması konu­sunda mutabık kalındı. 2025 yılı tanıtım bütçemizde Kuzey Kıb­rıs’ın özel talebiyle Türkiye paza­rı önceliklendirildi. Bu çerçeve­de, 40 ulusal televizyon kanalında, 959 sinema salonunda, Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital mecralarda, en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında, Kıb­rıs’ın ruhunu anlatan reklam film­lerimiz milyonlarla buluşturula­cak. Bu adımın yanı sıra; İngilte­re başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da ‘Visit North Cyprus’ başlığı altında yürüttüğümüz kam­panyalar, Kuzey Kıbrıs’ı hak etti­ği küresel görünürlüğe taşıyacak.”

Kıbrıs gazinonun çok ötesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Ada’nın gazino adası olarak anıldığını, ancak Kuzey Kıbrıs’ın bunun çok ötesinde bir tatil merkezi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Turizm açısından Güney’de ne varsa, Kuzey Kıbrıs’ta daha fazlası var. Denizlerimiz pırıl pırıl, tarihiyle, kültürüyle, geçmişin izleriyle yoğrulmuş bir coğrafyadayız. Bu zenginliği dünya ile paylaşmak istiyoruz. Filmlerimiz, kültürümüz ve mutfağımızı ekranlara taşırken, yüzeysel bir anlatımla artık, ‘Kıbrıs’a gittim’ demek yerine, ‘Kıbrıs’ı yaşadım’ bir kitleyi oluşturmak istiyoruz. Kıbrıs’ı, yeni bir anlatımda Türkiye’de görünür kılmak istiyoruz” diye konuştu.

“100 milyon turist potansiyeli var”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın 1980’lerde 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada 35 bin yatak kapasitesini aştık. O tarihlerde haftada iki sefer yapılırken, şimdi ayda 600 seferle Türkiye’den vatandaşlarımızı adamıza geliyor. Hala güçlü bir potansiyel var. Türkiye’de 80 milyon yaşayan var, 10 milyon Avrupa’da yaşana Türkler, Azerbaycan’dan da 10 milyon eklesek 100 milyon potansiyel var demek. Türk vatandaşlarımızla birlikte herkesi Ada’mıza bekliyoruz” çağrısı yaptı. KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ana vatanda yaşayan vatandaşlarımızın en ücra köşesindekileri de Ada’mıza bekliyoruz” dedi.