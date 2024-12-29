Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Enflasyonu düşüreceğiz, alım gücünü artıracağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Bakan Tunç, “Enflasyonu düşüreceğiz, alım gücünü artıracağız” diyerek, önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye’nin ekonomik olarak daha güçlü bir konuma geleceğini belirtti.

Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi

Son 5 yılda yaşanan savaşlar, 6 Şubat depremi ve pandemi gibi büyük olayların Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Tunç, “Bu olaylar bir araya geldiğinde, hangi güçlü ülke olursa olsun etkilenir. Ama Türkiye, bu zorluklara rağmen daha az etkilendi ve biz bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağız” dedi.

Tunç, AK Parti'nin 22 yıldır kesintisiz iktidarda olmasının kolay bir başarı olmadığını, partilerinin insan odaklı siyaset anlayışını her alanda hayata geçirdiğini belirtti. Eğitim, sağlık, sosyal politikalar ve güvenlik gibi alanlarda insanı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.