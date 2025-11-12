Adana Çiftçiler Birliği'nden şap mağduru üreticiye acil destek çağrısı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şap hastalığı nedeniyle süt ve et üretiminde ciddi düşüşler yaşandığını, birçok üreticinin hayvan kaybı ve nakit akışındaki bozulma nedeniyle borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek çiftçilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Doğru, üreticilerin mevcut hayvanlarını borçlarını ödemek için kesime göndermemeleri ve üretime devam edebilmeleri amacıyla, bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yeni bir destek paketi çağrısı

Ziraat Bankası’nın mevcut yapılandırma kolaylığının ötesinde, işletmelerinde belli oranda şap hastalığı tespit edilen üreticileri kapsayacak yeni bir destek paketine ihtiyaç olduğunu belirten Doğru, şu önerileri sıraladı:

1- Çiftçilerin kredi borçlarının vadeleri en az 18 ay uzatılmalı.

2- Mevcut hayvanların ihtiyaçları için ilave işletme kredisi tanımlanmalı.

3- Kaybedilen hayvanların yerine yenilerinin temini için uzun vadeli yatırım kredisi verilmeli.

4- Don afeti yaşayan çiftçilere yapıldığı gibi TARSİM sigortası olmayan çiftçilerin kayıpları hazine tarafından devlet desteği verilerek karşılanmalı.

5- Hasta hayvanları olanların maddi kayıpları için de ilave destek ödemesi yapılmalıdır.