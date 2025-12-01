Adana Karataş’ta su ürünleri ve organize tarım hamlesi

DÜNYA-ADANA

Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta biri su ürünleri diğeri modern seracılık olmak üzere iki büyük organize tarım bölgesi Türkiye’nin tarımsal üretimini yüksek teknoloji, yeşil enerji ve ihracat odaklı yeni bir döneme taşıyan stratejik dönüşüm hamlesi olarak vitrine çıktı.

Adana Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde saha incelemeleri yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş’ın coğrafi avantajları ve planlanan üretim modeliyle hem Türkiye’de hem de dünyada eşi benzeri olmayan bir yapının kurulumuna başlandığını vurguladı. Dünyada Karataş’taki gibi büyük ölçekte planlanmış, çok geniş bir alana sahip başka bir organize su ürünleri üretim bölgesinin olmadığını vurgulayan Vali Köşger, “Tek ürün odaklı daha büyük çalışmalar olabilir ancak hem kapsam hem de model açısından bu proje, dünyada ve Türkiye’de ilk kez Adana’da hayata geçiriliyor” dedi.

“Hem tatlı hem de tuzlu su ürünlerinin aynı bölgede yetiştirilmesine imkân tanıyacak”

Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ile ilgili bürokratların katıldığı inceleme ve bilgilendirme programında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşık 6,5 milyon metrekarelik alanda kurulacak kompleksin, hem tatlı hem tuzlu su ürünlerinin aynı bölgede yetiştirilebilmesine imkân tanıyan benzersiz konumuyla dikkat çektiğini belirtti.

Vali Köşger, “Bugün bataklık niteliğinde olan bir alanı, devletimizin güçlü altyapı yatırımlarıyla milyar dolarlık bir üretim üssüne dönüştürüyoruz. Yıllık yaklaşık 70 bin tonluk üretim, sadece kabuklu su ürünleri ithalatının ikamesiyle bile 700 milyon dolara yakın bir ekonomik değer yaratacak potansiyele sahip” diye konuştu.

“Bütün altyapıyı hazır hâle getirip yatırımcılarımıza teslim edeceğiz”

Projenin enerji ayağının da güçlü olduğuna işaret eden Vali Köşger, bölgede kurulacak 20 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) ile tesisin kendi enerjisini üreteceğini, böylece yeşil mutabakata uygun bir üretim modelinin hayata geçeceğini aktardı. Devletin altyapı maliyetinin metrekarede 1.200 TL olduğunu, buna karşın yatırımcılardan yılsonuna kadar yalnızca 200 TL talep edildiğini vurgulayan Vali Köşger, “Bu, Türkiye’de görülmüş en güçlü yatırım teşviklerinden biri. Bütün altyapıyı hazır hâle getirip yatırımcılarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İklimden bağımsız modern bir tarım modeline geçiyoruz”

Programın ikinci bölümünde Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Vali Köşger, topraksız tarım teknolojisiyle kurulacak 3 bin 200 dekarlık sera üretim üssünün, Adana’nın tarımsal ekosisteminde yeni bir dönem başlatacağını söyledi.

Projenin yıllık 100 bin tonluk üretim kapasitesi ile Adana’nın bitkisel üretim hasılasına tek başına yüzde 10 düzeyinde katkı sunacağını belirten Köşger, “Plansız ve mevsime bağlı üretim yerine iklimden bağımsız, 365 gün devam eden modern bir tarım modeline geçiyoruz. Bu, Türkiye’nin gıda arz güvenliği için kritik bir adımdır” dedi.

Sera OSB’de 3 bin kişilik istihdam öngörüldüğünü, bunun en az yüzde 50’sinin kadınlardan oluşacağını belirten Köşger, modern seracılığın yanı sıra işleme ve paketleme tesislerinin de bölgede yer alacağını söyledi. Altyapı çalışmalarında yüzde 90 fiziki ilerleme sağlandığını, tahsis yapılan yatırımcıların 2026 yılında üretime başlayacağını açıklayan Köşger, “Burada karbon salınımı neredeyse sıfır olan, tamamen yeşil üretim odaklı bir sistem kuruyoruz. Adana’nın iklimi sayesinde tropikal ürünler dâhil çok geniş bir üretim yelpazesinde üretim mümkün olacak” diye konuştu.

Su ürünlerinde 250 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve bölgedeki meslek kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçirilen Adana Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi, tatlı ve tuzlu suların aynı bölgede bulunmasıyla sahip olduğu stratejik avantajı modern üretime dönüştürmeyi hedefliyor. Adalı Mahallesi’nde yer alan 6,4 milyon metrekarelik dev alanda yıllık 33 bin 76 ton tatlı su, 33 bin 184 ton tuzlu su ve 2 bin 703 ton kabuklu su ürünü yetiştiriciliği planlanıyor. Üretim alanlarının yüzde 47’si açık ve yarı açık havuzlardan, yüzde 12’si kapalı devre sistemlerden, yüzde 5’i ise işleme, paketleme ve soğuk depolama tesislerinden oluşuyor. Proje tamamlandığında 2 bini kadın toplam 3 bin kişiye istihdam sağlanması bölgesel kalkınmaya sosyal bir boyut da kazandıracak. ÇED Olumlu belgesi alınan projede yıllık 350 milyon dolar hâsıla ve 250 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Su ürünleri organize tarım bölgesinde imar planları, parselasyon çalışmaları ve üstyapı modül projeleri tamamlanmış durumda. 2023 yılında yatırım programına alınarak ödenek tahsis edilen ve toplam 2,2 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip projede, altyapı için hazırlanan yol, su, kanalizasyon ve elektrik proje setleri teknik inceleme aşamasına geldi. Bu çalışmaların sonuçlandırılmasının ardından altyapı ihalesi gerçekleştirilecek. Bölgedeki 17 üretim parseli için yatırımcılardan yüksek talep alınırken, toplam 975 bin metrekare alanın ön tahsisi tamamlandı. Altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte Karataş’ın su ürünleri üretimi, işleme ve ihracatında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük entegre merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Topraksız tarım tekniğiyle yıllık 100 bin ton domates üretimi planlanıyor

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçirilen Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde Bebeli Mahallesi’ndeki 3 bin 200 dekarlık atıl arazinin modern seracılıkla üretime kazandırılmasını hedefliyor. Topraksız tarım tekniğiyle yıllık 100 bin ton domates üretimi planlanan bölgede, Adana’nın bitkisel üretim hasılasının yüzde 10’unun tek başına karşılanması öngörülüyor. Sera organize tarım bölgesinin yüzde 61’inde sera parselleri, yüzde 5’inde ise işleme, paketleme ve soğuk hava deposu gibi tesislerin yer aldığı sanayi parselleri bulunuyor. Tüm parseller yatırımcılara ön tahsis yoluyla satılırken, projede planlanan 5 bin kişilik istihdamın 3 bin 750’sini kadınların oluşturacak olması bölgenin sosyal kalkınmasına da önemli katkı sağlayacak.