Adana ve Giresun ekonomilerine futbol dopingi

Eray ŞEN-Osman ŞİŞKO



TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Adana Demirspor şampiyon olarak 26 yıllık, Giresunspor da ikinci olarak 44 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. İki takımın başarısı, kent ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından sevinç yarattı. İş dünyası temsilcileri, her hafta maç trafiği nedeniyle yaşanacak hareketliliğin, kentlerde ticaret ve turizm başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanlarda olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

Mavi Şimşek, Adana'nın ekonomisine hareket getirecek

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig özlemi çeken Adana Demirspor’un başarısının, Adana’nın sanayi ve ekonomi kadar bir futbol şehri olduğunu da gösterdiğini söyledi. Kıvanç, “Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor'un yeni stadyumumuzun motivasyonuyla başarı grafiğini daha da yükselteceğine Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Tarih, kültür, sanayi ve ekonomi şehri Adana’nın aynı zamanda önemli bir futbol şehri olduğunu kanıtlayan Adana Demirspor’un başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adana’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Adana’nın marka değerini artıracak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe de Adana Demirspor’un Süper Lig’de top koşturacak olmasını sadece bir lig değişimi olarak görmediğini belirterek, “ATO olarak Adana’nın marka değerini artıracak tüm çalışmalarda yer alıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde Adana’nın turizm değeri de artmaktadır. Adana Demirpsor’un Süper Lig’e yükselmesi şehrimizin marka değerine yadsınmaz katkı sunacaktır. Her hafta yapılacak olan müsabakalar şehrimize hareket getirecektir. 26 yıllık Süper Lig hasretini sona erdiren Adana Demirspor’umuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Ekonomik tablolara olumlu yansıyacak”

MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Adana’nın ekonomideki gücü, kültürel zenginliği, sanatı ve sporuyla zaten hep Süper Lig’de kalmayı hak eden bir şehir olduğunu söyledi. Kentin son yıllarda merkezi yönetimden önemli ölçüde spor altyapı yatırımı aldığını, bunlar arasında en önemlisinin geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 33 bin kişilik stadyum olduğunu belirten Kavak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkması şehirde sadece motivasyonu yükseltecek bir sıçrama olmayacak. Bu yükseliş ekonomi tablolarına da olumlu katkılar sağlayacak. Mavi Şimşek’in başarısında futbolcuların, teknik heyetin ve dünyanın her yerindeki taraftarların payı var, emeği geçen herkesi kutluyorum.”

'Çotanak'ların başarısı Giresun'a can suyu olacak

Giresunspor’un kentin marka futbol kulübü olduğunu ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, takımın Süper Lig’e 1976-1977 sezonunda veda ettiğini hatırlatarak, “Kulüp, 44 yıl aradan sonra TFF Süper Lig’e tekrar merhaba demenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Başarı, yeşil beyaz camiada büyük bir mutluluk yaşattı. Öncelikle bu başarıda emeği bulunan kulüp başkanından teknik direktörüne, futbolcusundan tüm Çotanak camiasına Giresun iş dünyası adına sonsuz şükranlarımızı sunarım” diye konuştu. Giresunspor’un başarsısının ilde sosyal yaşamdan ekonomik alana büyük değişimleri de beraberinde getireceğini ifade eden Çakırmelikoğlu, “Giresun, Süper Lig’de temsil edilmenin mutlak artı kazanımlarından yararlanacaktır. Kentte şimdiden oluşan bu olumlu atmosferin, Süper Lig maçları ile meyvelerini vereceğini ve hizmet sektöründe yeni yatırımları da beraberinde getireceğini öngörüyoruz” yorumunu yaptı.

“Şehrimiz, Süper Lig’e renk katacak”

Şampiyonluğun Giresun’a çok yakıştığını ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Zor bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Biz Giresunluyuz, Giresunsporluyuz. Samsun’da, İzmir’de, İstanbul’da Giresunspor neredeyse orada olduk. Her zaman destek verdik. Giresunspor artık Süper Lig’de. Şehrimize, camiamıza hayırlı olsun. Bu şampiyonluk Giresun’a çok yakıştı. Şehrimiz Süper Lige çok renk katacak” dedi.

“Süper Lig’in markalarını ağırlamak tüm gözleri Giresun’a çevirecek”

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar da futbol kulüplerinin, illerin hem tanıtımına hem de ekonomisine önemli katkılar sunduğunun altını çizdi. Bayraktar, “Takımımızın Süper Lig’de olması şehrimize büyük katkı sağlayacak ve artı değer katacak. Ulaşım, yeme içme ve turizm sektörlerinin de çok daha iyiye gitmesine vesile olacak, özellikle spor turizmini daha güçlü hale getirecek” açıklamasını yaptı. Süper Lig’de olmanın 1. Lig’de olmaktan çok farklı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Süper Lig’de ülkemizin marka olmuş büyük kulüplerini Giresun’da ağırlamak tüm ülkenin gözünü bizlere çevirecek” ifadesini kullandı.